La corte d’appello greca ha risposto positivamente alla richiesta delle autorità italiane di estradizione dell’americano Francis Kaufmann, fermato in Grecia per la morte della compagna e della figlia trovate morte a di Villa Pamphili. L’uomo può fare appello contro la decisione.

La ricerca del trolley nel Tevere

Intanto proseguono le indagini. Vicino ai corpi della due vittime abbandonati nella villa romana sono stati trovati vari oggetti: un sacco a pelo, dei pannolini e una coperta. Non sono stati però rinvenuti oggetti compromettenti come gli abiti sporchi di sangue. Secondo gli inquirenti, prima di scappare in Grecia, Kaufmann potrebbe aver tentato di ripulire la scena del crimine mettendo varie cose in un trolley nero poi gettato nel Tevere che ora i sub stanno cercando.

Il ministero della Cultura consegna gli atti del film di Kaufmann alla Polizia Giudiziaria

Proseguono anche gli accertamenti sul film del 46enne americano per capire come abbia fatto a ricevere un contributo pubblico dal Mic. Su richiesta del Procuratore Aggiunto Giuseppe Cascini e del Sostituto Procuratore Antonio Verdi, oggi il Ministero della Cultura, spiega una nota, “ha consegnato alla Procura della Repubblica di Roma, per il tramite degli ufficiali della Polizia Giudiziaria della Direzione Centrale Anticrimine, la documentazione in possesso della Direzione Generale Cinema afferente al finanziamento denominato Credit tax” concesso dal Ministero della Cultura “in favore di Rexal Ford, alias Charles Francis Kaufmann, nato in California (USA) il 14/11/1979, per un progetto cinematografico dal titolo ”Stelle della Notte” presentato dalla società Tintangel Films Llc per il tramite della società di coproduzione Coevolutions srl”.

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha personalmente accompagnato il personale della Polizia Giudiziaria nella sede della Direzione Generale Cinema in Piazza Santa Croce in Gerusalemme, accertandosi della trasmissione dei documenti richiesti.