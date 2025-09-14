Il Sudan, uno dei paesi più grandi dell’Africa, sta affrontando la più grande crisi umanitaria del mondo, dopo lo scoppio dei combattimenti.

Mentre il dibattito sulle accuse di genocidio a Gaza si infiamma, c’è un altro luogo in cui tutte le parti negli Stati Uniti sembrano concordare sul fatto che sia in corso un genocidio, ma in gran parte lo ignorano, ha scritto Nicholas Kristof sul New York Times.

E la strage continua nel silenzio generale, persino mentre a Londra ancora si discuteva di come portare la pace in Sudan le milizie combattevano e perpetravano un’atrocità.

Il terzo paese più grande dell’Africa è in fiamme. La sua capitale è stata rasa al suolo, circa 150.000 persone sono state massacrate secondo Reuters ma secondo Tom Perriello, inviato speciale degli Stati Uniti per il Sudan fino a quest’anno, il bilancio delle vittime ha ormai superato le 400.000 persone.

I sopravvissuti descrivono una pulizia etnica di una ferocia quasi inimmaginabile. L’anno scorso, al confine tra Sudan e Ciad, una donna di nome Maryam Suleiman ha raccontato che nel suo villaggio una milizia araba ha radunato tutti gli uomini e i ragazzi di età superiore ai 10 anni e li ha massacrati, per poi violentare le donne e le ragazze. Gli uomini armati dalla pelle chiara hanno preso di mira il suo gruppo etnico africano nero, ha detto, citando un leader della milizia che avrebbe detto: “Non vogliamo vedere nessun nero”.

Ultime (cattive) notizie dal Sudan

Questi sono tre titoli dell’Ansa nell’ultimo mese.

2 settembre. Enorme frana in Sudan: ‘Oltre mille morti nel Darfur’

Gran parte dell’area in cui si è verificata la frana resta inaccessibile alle organizzazioni umanitarie internazionali a causa dei continui combattimenti.

14 agosto. Sudan, il colera colpisce duramente gli sfollati di Tawila

7 agosto. Almeno 1.500 i civili uccisi in Sudan nell’assalto a Zamzam

I cadaveri si accumulano in cimiteri improvvisati visibili dallo spazio. Oltre 13 milioni di persone, un quinto della popolazione, sono state costrette a fuggire dalle proprie case. Si profila una carestia che potrebbe essere più mortale di quella che colpì l’Etiopia negli anni ’80: alcuni stimano che 2,5 milioni di civili potrebbero morire entro la fine dell’anno.

Milioni di persone sono state sfollate mentre l’esercito sudanese al potere e le Rapid Support Forces, il gruppo paramilitare che un tempo li sosteneva, lottano per il controllo del paese. Con l’attenzione mondiale concentrata sui conflitti altrove, la guerra in Sudan ha faticato a catturare l’attenzione sul disastro, aggravato dalla difficoltà di accesso al paese.

La guerra in Sudan ha ricevuto solo una frazione dell’attenzione riservata a Gaza e all’Ucraina. Eppure minaccia di essere più mortale di entrambi i conflitti.

Nonostante l’enorme posta in gioco, il mondo ha risposto alla guerra in Sudan con negligenza e fatalismo, dimostrando come il disordine stia diventando una normalità. Mentre l’Occidente cercava di porre fine alla crisi del Darfur negli anni 2000, oggi i funzionari americani scrollano le spalle, dicendo di essere troppo impegnati a gestire Cina, Gaza e Ucraina.

Le dimensioni e la posizione del Sudan ne fanno un motore di caos oltre i suoi confini. Gli stati mediorientali e la Russia stanno sponsorizzando i belligeranti impunemente. L’Occidente è disimpegnato; l’Unione è paralizzata. La violenza destabilizzerà i vicini e innescherà flussi di rifugiati verso l’Europa. Il Sudan ha circa 800 km di costa sul Mar Rosso, quindi la sua implosione minaccia il Canale di Suez, un’arteria fondamentale del commercio globale.

Il conflitto in Sudan, scoppiato nell’aprile 2023, ha scatenato ondate di violenza etnica e creato condizioni di carestia in tutto il paese.

Le uccisioni e la fame in Sudan sono il risultato di due anni di lotta tra due generali in guerra. Una fazione è costituita dalle Forze Armate Sudanesi e l’altra da una milizia chiamata Rapid Support Forces. Entrambe si sono comportate in modo brutale, affamando i civili e ostacolando gli sforzi umanitari per aiutare gli affamati.

I signori della guerra dominano e imperversano

I principali belligeranti sono l’esercito convenzionale, le Forze Armate Sudanesi (SAF) e una milizia chiamata Rapid Support Forces (RSF). Nessuna delle due ha un obiettivo ideologico o un’identità etnica monolitica. Entrambe sono comandate da signori della guerra senza scrupoli che si contendono il controllo dello stato e del suo bottino.

Il Sudan ha sopportato una guerra civile, a intermittenza, fin dall’indipendenza nel 1956. Un sanguinoso conflitto si è concluso con la secessione del Sud Sudan nel 2011. Vent’anni fa, un’ondata di combattimenti genocidi in Darfur ha attirato l’attenzione del mondo. Eppure, anche per questi orribili standard, il conflitto attuale è sconvolgente. Khartoum, una città un tempo vivace, è in rovina. Entrambe le parti bombardano i civili, reclutano bambini e infliggono la fame. L’RSF è accusata in modo credibile di stupri di massa e genocidio.

Potenze straniere stanno alimentando i combattimenti. Gli Emirati Arabi Uniti (EAU), un parco giochi per edonisti, forniscono proiettili e droni agli assassini della RSF. Iran ed Egitto armano la sicurezza. La Russia ha giocato su entrambi i fronti e schierato mercenari Wagner. Anche Arabia Saudita, Turchia e Qatar competono per la propria influenza.

Ognuno di questi attori ha obiettivi limitati, dall’assicurarsi le scorte di cibo all’accaparramento dell’oro. Insieme stanno contribuendo a trasformare un paese enorme in un bazar omicida.

La carneficina peggiorerà. La nostra analisi dei dati satellitari e delle immagini termiche mostra un paese devastato dagli incendi. Fattorie e raccolti sono stati bruciati. La gente è costretta a mangiare erba e foglie. Se la scarsità di cibo continua, tra i 6 e i 10 milioni di persone potrebbero morire di fame entro il 2027, secondo un think tank olandese che sta modellando la crisi.

L’Africa ha vissuto un’altra guerra di orrore simile negli ultimi 25 anni, in Congo.

Ciò che rende diverso il Sudan è la misura in cui il caos si estenderà oltre il suo territorio. Ha confini porosi con sette stati fragili, che rappresentano il 21% della superficie terrestre africana e ospitano 280 milioni di persone, tra cui Ciad, Egitto, Etiopia e Libia. Questi paesi affrontano flussi destabilizzanti di rifugiati, armi e mercenari.

Il Guardian riferisce dell’attacco durato 72 ore dalle Forze di Supporto Rapido (Rsf) paramilitari al campo profughi di Zamzam nel Darfur settentrionale, il più grande del Paese.

Si parla di 1500 civili morti e 2 mila dispersi e che il massacro è stato accompagnato da esecuzioni di massa e stupri su larga scala.

Secondo il Guardian, l’attacco delle Rsf sarebbe secondo solo a un analogo massacro etnico avvenuto nel Darfur occidentale due anni fa.

La guerra tra le Rsf a guida araba e l’esercito sudanese, scoppiata nell’aprile 2023, è stata caratterizzata da ripetute atrocità, costringendo milioni di persone ad abbandonare le proprie case e causando una delle più grandi crisi umanitarie al mondo.

Finora, i resoconti sull’attacco a Zamzam tra l’11 e il 14 aprile avevano indicato che fino a 400 civili non arabi erano stati uccisi durante l’attacco durato tre giorni e l’Onu aveva quantificato le vittime in “centinaia”. Tuttavia, un comitato istituito per indagare sul bilancio delle vittime ha finora “contato” più di 1.500 vittime nell’attacco, avvenuto alla vigilia di una conferenza di pace promossa dal governo britannico a Londra.

Mohammed Sharif, membro del comitato e membro della precedente amministrazione di Zamzam, ha affermato che il totale finale sarebbe significativamente più alto, con molti corpi ancora da recuperare dal campo, ora controllato dalle Rsf.

El-Fasher, la capitale del Darfur settentrionale, è l’ultima grande città della regione sotto il controllo delle Forze Armate Sudanesi (SAF), una delle due principali parti in conflitto. L’altra, le Forze di Supporto Rapido (RSF), assedia la città dall’aprile 2024 per proteggere la sua roccaforte nel Darfur. Alcuni residenti sono riusciti a fuggire dalla città e dal campo profughi di Zamzam alla periferia, ma una destinazione comune, la vicina città di Tawila, è sovraffollata e nel mezzo di un’epidemia di colera. Da quando la RSF è stata cacciata da Khartoum, la capitale, a marzo, ha stretto il cappio attorno a el-Fasher.

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha esortato i paesi ad aumentare le donazioni in risposta alla più grande crisi di sfollamento al mondo in Sudan, avvertendo che l’inazione potrebbe costare decine di migliaia di vite.

L’OIM ha ricevuto solo il 21% del sostegno necessario per fornire aiuti essenziali ai sudanesi, già afflitti dal conflitto e ora costretti ad affrontare fame, malattie e inondazioni, ha dichiarato Mohamed Refaat, a capo della missione OIM in Sudan.

La portata della distruzione è difficile da credere. In alcuni punti la situazione è quasi apocalittica: Emmanuel Akinwotu della NPR, che è riuscito a entrare in Sudan, racconta che le strade sono disseminate di oggetti personali, le sedie sono coperte di fori di proiettile e un mercato un tempo iconico e vivace è diventato una città fantasma.

La portata del bisogno è immensa. Metà della popolazione soffre di fame acuta e alcune parti del paese sono colpite dalla carestia.

Le persone non ricevono aiuti soprattutto a causa della mancanza di vie di comunicazione sicure. Ma anche se ci fossero, la quantità di aiuti non sarebbe sufficiente. Akinwotu afferma che la gente è convinta che al mondo non importi nulla e che debbano fare affidamento su se stessi.

Ciò ha reso più difficile l’ingresso del cibo e l’uscita delle persone. Le agenzie umanitarie riferiscono che i prezzi dei generi alimentari sono cinque volte più alti rispetto al resto del paese. Spesso il cibo non è disponibile, rendendo superflui i pagamenti tramite cellulare e le mense comunitarie che finora hanno evitato la fame. I giornalisti locali riferiscono che molti dei 300.000 residenti rimasti si stanno rifugiando nel mangime per animali. Il WFP afferma di avere camion pronti per entrare a el-Fasher, ma la RSF sta bloccando l’accesso.

La SAF e i suoi alleati si sono dimostrati incapaci, o non disposti, a organizzare uno sforzo completo per liberare la città. L’esercito è concentrato sulla vicina area del Kordofan, dove la RSF ha intensificato gli attacchi negli ultimi mesi. Se la milizia riuscisse a conquistare parti del Kordofan, il paese finirebbe probabilmente diviso. Il risultato più probabile sarebbe una zona dominata dalla RSF a ovest e una zona orientale controllata dalla SAF, oltre a feudi più piccoli controllati da altri gruppi di milizie.

Gli osservatori esterni affermano di voler fermare la guerra. Ma alla fine del mese scorso l’America ha annullato un incontro di un “quadrilatero” di paesi che includeva anche Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti (EAU). Non erano d’accordo su cosa avrebbe dovuto dire una dichiarazione sul ruolo della RSF, sostenuta dagli EAU, e della SAF, storicamente sostenuta dagli altri due stati arabi, in un Sudan del dopoguerra. Purtroppo, questa ipotesi sembra una possibilità più remota che mai.