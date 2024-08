La donna che sfila un Rolex e una collana d’oro a due uomini facendo finta di conoscerli

Una donna descritta come particolarmente avvenente e dai modi gentili si avvicina a due uomini, prima ad uno di 69 e poi ad un altro di 73. La donna li abbraccia fingendo di conoscerli da tempo: una mossa che permette a questa donna di rubare ad uno un orologio Rolex valutato in oltre 10 mila euro e una collana d’oro all’altro malcapitato, il cui valore non è stato ancora quantificato.

La donna che sfila un Rolex e una collana d’oro a due uomini

I due furti con destrezza sono stati messi a segno nella mattinata di giovedì 29 agosto in pieno centro a Palmanova in provincia di Udine e a Sedegliano, sempre in provincia di Udine, nella frazione di Turrida. La donna è riuscita a fuggire con il bottino: non si ha ancora la certezza assoluta che si tratti della stessa persona ma viste le modalità d’azione è molto probabile. I due uomini non hanno potuto fare altro che rivolgersi ai Carabinieri per sporgere denuncia.