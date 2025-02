“Papà è stato coraggioso, non ho avuto ancora modo di parlare con lui né con mia madre ma in base a quanto ho saputo mi sento di dire questo. Non si è girato dall’altra parte, non è entrato in casa chiudendosi la porta alle spalle, ha capito che c’era qualcosa di strano ed è intervenuto”, ha detto Laura, la figlia del vigilante che ha ucciso un ladro sulla via Cassia in una intervista al Messaggero.

Le parole della ragazza

Secondo una prima ricostruzione, il vigilante avrebbe sparato dieci volte contro alcuni ladri che si erano introdotti in un comprensorio. La banda era riuscita ad entrare in un appartamento e stava tenendo in ostaggio una donna per aprire una cassaforte.

“Mi dispiace che quel ragazzo sia morto – ha detto ancora la ragazza – ha la stessa età di mio fratello, però dico anche che si trovava in un appartamento per compiere un furto. Mio padre ci ha sempre insegnato ad aiutare chi si trovava in difficoltà, saprà spiegare cosa è accaduto. Insieme, tutti uniti come sempre, supereremo anche questa. Io ringrazio per il momento il quartiere che ci ha mostrato molta vicinanza. Solo due anni fa una banda di almeno cinque persone era entrata a casa nostra, c’era solo mia sorella che vedendoli riuscì a mettersi in salvo scappando dalla finestra della camera da letto”.