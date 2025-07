Il corpicino ridotto a uno scheletro, la bocca aperta come a invocare aria e cibo, gli occhi scuri illuminati. Il picolo Muhammad è nato a Gaza ed è retto in braccio da sua madre fra le macerie della Striscia prostrata ormai dalla fame, come accusano l’Onu, tutte le maggiore organizzazioni umanitarie del pianeta e innumerevoli testimonianze dal di dentro.

Questa immagine atroce contribuisce a far aprire gli occhi anche a chi, per mesi, non aveva visto o voluto vedere. A pubblicarla è il Daily Express, un tabloid britannico tradizionalmente di destra, nell’edizione odierna. “Per pietà, fermate questo adesso”, titola il giornale. Che aggiunge: “Le sofferenze del piccolo Muhammad, aggrappato alla vita nell’inferno di Gaza, svergognano tutti noi”.

“Le brutali sofferenze a Gaza devono finire”, spiega il responsabile notizie Callum Hoare in un post sui social. Hoare, nello stesso post racconta chi è il piccolo della foto: “L’immagine scioccante mostra Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq, un bambino che pesa quanto un neonato di tre mesi a causa della crisi umanitaria seguita al continuo blocco degli aiuti di base ai civili da parte di Israele”.

Il giornale pubblica la foto dopo che il Parlamento di Westminster, prima della chiusura estiva, ha voluto condannare in modo bipartisan quello che sta accaddendo a Gaza. A condannare il tutto è stata anche Kit Malthouse, ex ministro Tory e già membro del gruppo dei “Friends of Israel”, che non ha esitato a evocare il sospetto di “genocidio” a Gaza, liquidando le recenti condanne verbali del governo laburista moderato di Keir Starmer come tardive e insufficienti.