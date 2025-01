Qualcuno ha rubato circa 70 metri di binari di una tratta ferroviaria dismessa a Manfredonia, in provincia di Foggia. Lo ha raccontato Alessandro Manzella, responsabile delle guardie ambientali che hanno scoperto il furto ieri mattina. Sembra che i ladri abbiano usato dela fiamma ossidrica. La tratta in questione è quella dismessa che conduce al porto industriale in località Colline dei Lentisci.