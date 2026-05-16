E neve fu, anche a metà maggio. Un utente ha pubblicato via social un video in cui si vede una nevicata in corso a Rocca di Cambio, in Abruzzo. Siamo a circa 1434 mt. Neve anche a Campo Imperatore, Prati di Tivo, Campo Felice e Mascioni di Campotosto.

“Sulle zone occidentali la quota neve si assesta sui 1300-1400 metri, su quelle orientali invece leggermente più in alto, sui 1500-1600 metri. Davvero notevole per metà maggio”, dice Meteo Aquilano.

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