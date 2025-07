Un evento tanto particolare quanto controverso ha avuto luogo il 4 luglio a Pyongyang, capitale della Corea del Nord: una competizione culinaria che ha visto la partecipazione di circa 200 cuochi, un numero record per questa manifestazione. I partecipanti, provenienti da diverse zone della città, si sono sfidati nella preparazione di piatti a base di carne di cane, un alimento tradizionalmente consumato nel Paese. La gara si è tenuta in un ristorante della capitale e prevedeva la realizzazione di quattro pietanze, tra cui la zuppa di carne di cane, molto apprezzata dai commensali. Secondo le testimonianze raccolte dai media locali, il sapore del piatto sarebbe “ricco e soddisfacente, anche dopo una sola ciotola”.

La manifestazione è stata seguita e promossa dalla Televisione centrale coreana, che ha sottolineato come il numero dei partecipanti sia raddoppiato rispetto all’edizione precedente.

🥲 A Dog Meat Cooking Contest Held in North Korea

The competition took place in Pyongyang, reports Reuters.

Chefs were tasked with preparing four dishes from dogs — including soup. Those who tried it say: “Not greasy, with a rich flavor, satisfying even after one bowl.”… pic.twitter.com/V662GNfRk2

