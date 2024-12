La guerra è guerra e non ci sono eccezioni. Vendetta, fuoco e distruzione: un anno di video di soldati israeliani da Gaza danno una idea della ferocia che domina i rapporti fra ebrei e palestinesi. È un odio millenario, accentuato e rinfocolato ogni giorno, ogni mese, ogni anno. Una spinta decisiva si è avuta il 7 ottobre 2023 con l’aggressione di Hamas in territorio israeliano.

Quattro giornalisti del Washington Post, Loveday Morris, Sarah Cahlan, Jonathan Baran e Louisa Loveluck hanno raccolto e esaminato oltre 120 fra foto e video. Ne è nato un articolo che dà i brividi.

Nei 14 mesi trascorsi da quando l’esercito israeliano ha lanciato l’invasione di Gaza, video e fotografie hanno ripetutamente mostrato le sue forze demolire interi edifici, tra cui case e scuole, oltre a saccheggiarli e incendiarli, scrive il WP.

Altre immagini mostrano soldati israeliani in posa accanto a cadaveri che chiedono lo sterminio e l’espulsione dei palestinesi. Molte di queste immagini sono incentrate sul tema della vendetta su Gaza per l’attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, il giorno più sanguinoso nella storia di Israele, con Hamas che pubblica video di atrocità commesse dai suoi combattenti in attacchi contro civili israeliani.

La guerra a Gaza documentata da migliaia di foto e video

I soldati israeliani hanno pubblicato migliaia di foto e video dal campo di battaglia, registrando le loro azioni in guerra e trasmettendole sui social media. Sebbene le Forze di difesa israeliane abbiano ordinato alle truppe di non filmare e pubblicare video di “vendetta”, questi hanno continuato ad apparire online per tutta la durata della guerra. Il risultato è un’ampia raccolta che offre una visione rara e inquietante di come alcuni elementi dell’esercito israeliano si sono comportati durante una delle guerre più mortali e distruttive della storia recente.

Il Washington Post ha verificato più di 120 foto e video della guerra a Gaza pubblicati tra ottobre 2023 e ottobre 2024, la maggior parte dei quali sono stati registrati da soldati o condivisi pubblicamente sui loro account social media personali. Mostrano soldati che fanno saltare in aria o incendiano edifici, spesso celebrando la distruzione, occupando edifici distrutti, prendendo in giro i palestinesi e chiedendo il reinsediamento israeliano di Gaza. Il Post ha anche intervistato sette soldati sulle loro esperienze a Gaza e ha esaminato i commenti pubblici dei comandanti.

Nel complesso, le immagini e i resoconti dei testimoni indicano una guerra in cui alcuni soldati si sono impegnati in eccessi sul campo di battaglia. In alcuni casi, come l’incendio di case, i soldati hanno affermato di aver eseguito ordini diretti.

Documentazione imbarazzante

Il Post ha condiviso video verificati con l’IDF, che ha affermato di aver condotto “colloqui disciplinari” con alcuni dei soldati coinvolti a causa di incidenti che “deviavano dai valori e dai principi dell’IDF e contraddicevano le normative”. Non ha fornito ulteriori dettagli. Se c’è il sospetto di cattiva condotta criminale, i casi vengono segnalati alla polizia militare, ha affermato l’IDF, descrivendo tale comportamento come “incidenti eccezionali”.

L’esercito ha cercato di reprimere i video controversi tra le preoccupazioni che potrebbero contribuire alle indagini in corso su Israele presso la Corte penale internazionale e la Corte internazionale di giustizia. In una lettera ai comandanti a febbraio, il capo di stato maggiore dell’IDF Herzi Halevi ha esortato i soldati a non saccheggiare o “girare video di vendetta”.

Alcuni soldati erano spinti da un senso di fanatismo religioso o dal desiderio di vendetta. Spesso, conoscevano persone uccise dai militanti di Hamas il 7 ottobre.

Il racconto ha inizio con questa frase lapidaria. Quando la loro unità si è ritirata dal nord di Gaza alla fine dell’anno scorso, i riservisti israeliani del Battaglione 9208 della Brigata Negev hanno fatto saltare in aria quella che un tempo era un’area residenziale con proiettili di carri armati e mitragliatrici.

Un soldato dell’unità ha pubblicato un video del bombardamento di quattro minuti su Facebook. “Un fuoco di sbarramento d’addio”, si leggeva nel post di Facebook, accompagnato da quattro emoji di fuoco.

“Da qui in poi, chiunque voglia mettersi contro di noi capirà che questo sarà il risultato”, avverte una voce attraverso il sistema di comunicazione nel video prima di dare l’ordine di aprire il fuoco.

Un soldato di 22 anni, che ha parlato a condizione di anonimato per paura di rappresaglie da parte delle autorità israeliane, ha spiegato in dettaglio come i soldati avrebbero dato fuoco alle case, una pratica che ha detto essere stata messa in atto “dall’inizio” della guerra.

“Ogni casa con cartelli di Hamas, ci è stato detto di bruciare”, ha detto. “Ma Hamas è la potenza principale a Gaza. La maggior parte delle case ha la bandiera di Hamas, una foto di Haniyeh”, ha detto, riferendosi a Ismail Haniyeh, uno degli ex funzionari politici di Hamas assassinato da Israele a luglio. Nelle case che avevano foto di Yasser Arafat, il leader palestinese morto due decenni fa, i soldati avevano “l’opzione” di bruciarle, ha detto, aggiungendo che la sua unità ha incendiato almeno venti case nel corso del suo dispiegamento di cinque mesi.

I soldati ammucchiavano i mobili in mezzo a una stanza, li cospargevano di sostanze infiammabili e li incendiavano, ha detto, iniziando dai piani alti e scendendo verso il basso. “Si divertivano un mondo a farlo”, ha detto. “Quando hai trascorso così tanto tempo lì, smetti di pensare ai palestinesi che vivono in questa casa e ai palestinesi che ci vivranno in futuro”.

Un video pubblicato a febbraio mostra una casa che brucia dall’interno. “Tutto brucerà”, dice qualcuno fuori campo, aggiungendo che il luogo era una “casa di terroristi” nel “cuore di Khan Younis”.

Alla domanda se a Gaza sia consentito bruciare case civili, l’IDF ha detto che esegue demolizioni di “infrastrutture di Hamas e altri obiettivi militari utilizzando mezzi approvati e appropriati”.

“Le accuse di condotta che non rientrano nelle direttive e nei protocolli approvati dall’IDF saranno esaminate”, ha affermato.

Nell’ultimo anno, ampie fasce di Gaza sono state ridotte in macerie, sia attraverso attacchi aerei punitivi che demolizioni effettuate dalle forze di terra, aiutate dai giganteschi bulldozer corazzati di Israele.

“C’è una sola soluzione per Gaza”, ha detto un soldato in un video pubblicato a gennaio, prima che l’edificio a più piani dietro di lui esplodesse in una nuvola di polvere.

Oltre il 66 percento delle strutture di Gaza sono state danneggiate, tra cui circa 227.591 case, secondo una valutazione satellitare delle Nazioni Unite pubblicata il 29 settembre.

In alcuni casi, le truppe hanno dedicato le esplosioni ai propri cari uccisi il 7 ottobre, o hanno collegato la devastazione alle proprie perdite personali.

“Continuate a guardarci dall’alto e vi vendicheremo dal basso”, ha scritto Elishav Libman, un soldato il cui fratello era uno delle centinaia di persone uccise al festival musicale Nova, a ottobre, insieme a un video girato dal finestrino di un veicolo che mostrava la devastazione nelle strade di Gaza. In un altro, erano stati scarabocchiati dei graffiti su un muro: “Chiediamo vendetta”, diceva.

Quando è stato inviato per la prima volta a Gaza, Libman aveva pensato che suo fratello fosse stato rapito, e la famiglia ha ricevuto la conferma che il 23enne era stato ucciso solo sette mesi dopo. Ha detto di non aver agito a Gaza per una “vendetta” personale.

Alcuni video girati dai soldati dell’IDF sono già stati utilizzati dal Sudafrica nel suo caso di genocidio contro Israele presso la Corte internazionale di giustizia. Potrebbero volerci anni prima che si giunga a una sentenza definitiva.

Gli esperti affermano che i video che mostrano maltrattamenti di detenuti e cadaveri sollevano preoccupazioni anche ai sensi del diritto internazionale.

All’inizio di dicembre, grandi gruppi di uomini palestinesi sono stati radunati in un arresto di massa a Beit Lahia, nel nord di Gaza. Le detenzioni sono state documentate in diversi video.

In uno, più di 100 palestinesi si inginocchiano sulla strada con le mani dietro la testa nel freddo invernale. Un soldato israeliano dice agli uomini che l’IDF sta “demoliendo Gaza” e sta lavorando per occuparla tutta. “È questo che volete? Volete Hamas con voi?” ammonisce con un megafono.

Il video è “particolarmente atroce”, ha affermato Mark Ellis, esperto di diritto penale internazionale e direttore esecutivo dell’International Bar Association, citando il fatto che, secondo le leggi di guerra, i detenuti dovrebbero essere protetti da atti di violenza e trattamenti degradanti, tra cui l’esposizione a insulti e “curiosità pubblica”.

In un video girato pochi giorni dopo l’inizio dell’invasione di terra, i soldati trascinano un cadavere dietro un veicolo. In un altro, emerso all’inizio di quest’anno, un soldato pubblicizza in modo beffardo un’attività di famiglia vicino a quelli che sembrano essere cadaveri palestinesi.

Il soldato tiene in mano uno striscione per un barbiere vicino a Tel Aviv chiamato Hameragesh, con lo slogan “Noi siamo quelli emozionanti”. Tre corpi senza vita in borghese sono sdraiati sulla strada accanto a lui; le loro identità e le circostanze della loro morte non sono chiare. Il soldato agita il cartello a tempo con la canzone rap ebraica “Harbu Darbu”, che chiede vendetta per il 7 ottobre ed è diventata una hit in tempo di guerra in Israele.

Il video sembra violare le leggi umanitarie internazionali che obbligano i combattenti a trattare i resti umani con rispetto, ha affermato Fernando Travesi, direttore esecutivo dell’International Center for Transitional Justice.

Il proprietario del barbiere non ha risposto alle richieste di commento. Ma ha raddoppiato di fronte alle critiche: “Cari soldati, avrete il 20% di sconto su tutto il negozio!” si leggeva in un post dell’8 febbraio su Instagram del barbiere, in risposta alle critiche di un gruppo israeliano per i diritti umani.

In altri video emersi dal campo di battaglia, i soldati hanno chiesto il ritorno dei coloni israeliani a Gaza o l’espulsione dei palestinesi. Israele ha occupato Gaza dopo la guerra del 1967, ritirando truppe e insediamenti nel 2005, ma mantenendo un blocco parziale via terra e via mare. Le dichiarazioni politiche di membri di estrema destra del governo di destra di Israele, come il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, probabilmente rafforzeranno l’impressione che tali dichiarazioni siano accettabili sul campo di battaglia, ha detto Kasher, mentre alcuni soldati mettono la religione al di sopra delle regole dell’esercito, ha detto.

L’IDF ha affermato nella sua dichiarazione che ai soldati è “inequivocabilmente” vietato impegnarsi in attività politiche o esprimere opinioni politiche durante il loro servizio militare. “I comandanti dell’IDF gestiscono questi incidenti in modo severo e fermo”, ha affermato.

Tali contenuti sono il riflesso di una battaglia di lunga data tra forze religiose e secolari all’interno dei ranghi dell’esercito, ha affermato Ram Vromen, presidente del Forum secolare di Israele.

“Finché sempre più soldati nei ranghi più alti arriveranno con una visione nazionalistica e religiosa molto chiara, ciò influenzerà il modo in cui i soldati si comportano in combattimento”, ha affermato.

In un video del novembre 2023, un soldato giura che il suo battaglione non si fermerà finché non avrà completato quella che lui definisce la sua missione di “conquistare, espellere e sistemare”. Sfida il primo ministro Benjamin Netanyahu: “Hai sentito, Bibi? Conquistare, espellere e sistemare”, dice, riferendosi al primo ministro con il suo soprannome. Il Post non è stato in grado di identificare i soldati nel video.