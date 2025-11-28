Al liceo Giulio Cesare di Roma, nel quartiere Trieste, è stata trovata una scritta sconvolgente in uno dei bagni dei maschi: “Lista stupri”, accompagnata da un elenco di nomi e cognomi di almeno dieci studentesse, riportati in rosso. La segnalazione è arrivata dal collettivo studentesco Zero alibi il 27 novembre, appena due giorni dopo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il collettivo ha condannato con fermezza l’accaduto, osservando che cancellare un muro è possibile, ma non la cultura che permette simili gesti. “Usare la violenza sessuale come arma, come minaccia o scherno, significa alimentare ed essere parte attiva della stessa cultura che ogni giorno uccide, ferisce, opprime, umilia e zittisce le donne”, hanno dichiarato gli studenti, denunciando un clima patriarcale ancora radicato.

L’appello degli studenti: servono interventi educativi

L’episodio ha spinto Zero alibi a rinnovare la richiesta di introdurre programmi strutturati di educazione sessuo-affettiva all’interno delle scuole. Secondo il collettivo, atti come questo non sono semplici provocazioni ma sintomi di un sistema culturale oppressivo che continua a influenzare la vita quotidiana. “Nessuna di noi può permettersi di restare indifferente, di voltarsi dall’altra parte: perché chi è indifferente è complice”, affermano gli studenti.