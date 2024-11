La madre della 15enne impiccata: “Non si è uccisa. C’era un doppio nodo al collo”

“L’ho trovata impiccata. Era in ginocchio tutta legata, ma una bambina come fa a legarsi fino ai piedi? C’era un doppio nodo al collo, la corda era passata due volte. C’era un doppio nodo all’albero. Come fa una bambina a uccidersi così?”. Queste le parole della madre della 15enne trovata impiccata a un albero a Piazza Armerina, martedì. La Procura dei minori di Caltanissetta ha aperto una indagine per istigazione al suicidio. Tra le lacrime la donna ripete: “Voglio giustizia”.

La sorella: “Non lo avrebbe mai fatto”

“Non è un gesto volontario – dice la sorella – Non l’avrebbe mai fatto. Gli inquirenti ci stanno ascoltando perché siamo la sua famiglia e sappiamo che non avrebbe mai fatto una cosa simile, era troppo gioiosa e piena di vita e di sogni. C’è qualcosa sotto di più cattivo che qualcuno ha cercato di nascondere. C’era troppa invidia, mia sorella era troppo bella e troppo intelligente”.

“Sono certa che non si sia suicidata – aggiunge la ragazza – Si parla di video, di foto, ci sono voci che circolano, ma non ci sono prove”. La Procura dei minori di Caltanissetta intanto ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio. La ragazza prima di togliersi la vita aveva avuto una violenta lite a scuola con una coetanea che l’avrebbe accusata di averle “rubato” un ragazzo. Scossa aveva chiamato i genitori e chiesto loro di andarla a prendere prima. Poi, rimasta sola a casa, secondo gli inquirenti, si sarebbe uccisa. La sorella della 15enne ha anche raccontato di aver saputo che durante la lite la ragazza era stata insultata da alcuni coetanei. L’ipotesi è che le avrebbero detto dell’esistenza di sue foto intime diffuse in chat.