“A fine settembre inizierà il processo. Io e mio marito stiamo vivendo in attesa che arrivi quel giorno. Aspettiamo di guardarli negli occhi. Aspettiamo di vedere se loro avranno il coraggio di guardarci negli occhi. Ora la voglia di giustizia è piu forte del dolore”. Lo ha detto Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico, morto a seguito di un trapianto di cuore, a margine della conferenza stampa di presentazione del suo libro oggi Camera.

Le parole della mamma

“Nessuno ci ha chiesto scusa. E se ora – ha detto -lo facessero non servirebbe. Perché negli ultimi mesi sono emerse altre cose e più andiamo avanti più ne emergono. Sembrava un giocattolo quel bambino non era una vita umana”. “Quello che è mancato – ha aggiunto – soprattutto comunicazione mi sono sentita presa in giro. Sbagliare è umano ma qui non hanno solo sbagliato, a noi hanno nascosto tutto e hanno provato a insabbiare. Ringrazio mio figlio che ha combattuto 60 giorni attaccato all’Ecmo andando oltre ogni previsione. E io sono convinta che lo abbia fatto per far uscire tutto fuori. Per questo dobbiamo andare avanti”.