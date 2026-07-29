Il bilancio del violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto, in Giappone, continua ad aggravarsi. Il sisma, di magnitudo 7.1, ha provocato ingenti danni con strade spaccate, asfalto divelto, edifici crollati e numerose persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

Le autorità hanno inoltre diramato un allarme tsunami dopo la forte scossa registrata nel pomeriggio del 28 luglio, mentre i soccorritori sono al lavoro per raggiungere le aree maggiormente colpite e verificare l’entità dei danni.