Una tragedia silenziosa ha colpito una famiglia ucraina residente in Italia. Il 13 maggio, una donna di circa 30 anni è stata trovata morta nel proprio appartamento. A vegliarla per ore, ignara della gravità della situazione, la figlia di 6 anni. La scoperta è avvenuta solo in serata, quando la bambina non si è presentata a scuola. L’assenza ha destato immediato sospetto tra le insegnanti, che hanno provato a contattare la madre senza successo. Di fronte al silenzio e all’impossibilità di comunicare con la famiglia, è stato lanciato l’allarme ai soccorsi.

Poco dopo, vigili del fuoco e personale del 118 sono intervenuti presso l’abitazione. Una volta entrati, hanno trovato la donna già priva di vita, distesa nella sua casa. La scena è apparsa subito priva di elementi riconducibili a violenza o disordine.

Cause naturali e assistenza alla bambina

Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe morta per cause naturali. Le autorità escludono segni di aggressione o traumi. La figlia, che aveva passato molte ore accanto al corpo della madre, è stata immediatamente affidata ai servizi sociali, apparsi particolarmente colpiti dalla delicatezza e complessità della situazione. Il Comune ha attivato le misure necessarie per garantire alla minore una sistemazione adeguata e un supporto psicologico, fondamentale per affrontare un evento così traumatico.