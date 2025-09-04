Una tragedia ha colpito la comunità di Corato, in provincia di Bari, nella tarda serata di ieri. Un bimbo di cinque mesi ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto alla periferia della città pugliese. Secondo le prime ricostruzioni degli agenti della polizia locale, il piccolo viaggiava a bordo dell’auto guidata dalla madre. La donna avrebbe perso il controllo del veicolo nel tentativo di evitare un animale improvvisamente comparso sulla strada. L’auto è uscita di strada, provocando ferite gravissime al bambino.

L’incidente e i soccorsi

Il neonato è stato trasportato immediatamente dal personale del 118 al Policlinico di Bari, ma purtroppo è deceduto durante la notte a causa delle gravi lesioni riportate. La madre è stata ricoverata nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Corato; le sue condizioni non risultano gravi.