“Mamma ci porta al lunapark”. È questo il messaggio che Leonardo, 9 anni, ha scritto sabato scorso al padre prima di scomparire nel nulla con la madre, Loredana Elena Chimu, e il fratellino Francesco, di appena due anni. Da quel momento, il silenzio. Nessun rientro, nessuna risposta, telefoni spenti. Il padre, allarmato, ha dato subito l’allarme e ha contattato anche il genitore del secondo bambino. Le ricerche sono partite immediatamente, e l’ultima traccia certa porta a Torino, dove domenica è stato localizzato per l’ultima volta il cellulare di Loredana.

Il piccolo Leonardo avrebbe dovuto passare solo il weekend con la madre, ma domenica sera non è stato riportato a casa come previsto. Il padre, affranto e in apprensione, ha chiesto aiuto alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, raccontando di aver trovato l’appartamento della donna completamente vuoto.

La fuga pianificata e il timore di un gesto estremo

Col passare delle ore, prende corpo l’ipotesi di una fuga premeditata. Secondo quanto raccontato dal padre, Loredana aveva venduto tutti i suoi beni attraverso annunci su Facebook, e da un mese possedeva una Citroën nera acquistata senza che lui lo sapesse. La vettura sarebbe stata riempita con tutto il possibile, lasciando Livorno all’improvviso.

Preoccupano anche alcune frasi inquietanti riferite a parenti nei giorni precedenti: la donna avrebbe espresso pensieri negativi sul futuro, facendo temere il peggio. A Torino avrebbe perfino chiesto un prestito a una coppia di amici, rifiutato, probabilmente per finanziare un eventuale viaggio all’estero.

Il padre lancia un appello straziante: “Sono molto preoccupato. Dacci almeno notizie sulla salute dei bambini. Dicci cosa vuoi fare, torna”. Il timore è che Loredana stia cercando di raggiungere la Romania, suo Paese d’origine. Le ricerche proseguono senza sosta.