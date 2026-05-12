Lo scorso 9 maggio a Delta, in Canada, un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale, con i due veicoli che si sono scontrati a un incrocio. La moto, dopo aver impattato ad alta velocità contro l’auto, è finita su un semaforo rimanendo incastrata. Secondo quanto riferito dal dipartimento di polizia di Delta, il motociclista ha riportato ferite gravi ma non mortali ed è stato trasportato in ospedale. L’automobilista, invece, è rimasto illeso. I testimoni che hanno assistito alla scena non credevano ai loro occhi: “Non ho mai visto nulla di simile. Sembrava di essere in un film”, ha commentato uno dei passanti.