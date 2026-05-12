Le uova sono uno di quegli alimenti che nel corso degli ultimi cinquant’anni hanno subito più capovolgimenti di reputazione di quasi qualsiasi altro cibo. Prima nemiche del cuore per via del colesterolo, poi riabilitate dalla ricerca più recente, poi promosse come fonte proteica eccellente, poi di nuovo guardate con sospetto da chi seguiva certe diete. Oggi un nuovo studio pubblicato sul Journal of Nutrition aggiunge un capitolo che nessuno si aspettava: consumare uova almeno cinque volte a settimana potrebbe essere associato a un rischio di sviluppare l’Alzheimer fino al 27% più basso rispetto a chi non ne mangia affatto.

È un dato che merita attenzione, una lettura attenta e anche qualche distinguo importante. Non perché il risultato sia da ignorare, ma perché capire bene cosa dice davvero questo studio, cosa non dice e cosa ancora non sappiamo è l’unico modo per trarne indicazioni concrete e sensate per la propria alimentazione quotidiana.

Lo studio: quasi 40.000 persone seguite nel tempo

La ricerca è stata condotta da scienziati della Loma Linda University Health in California e si basa sui dati dell’Adventist Health Study-2, uno dei più grandi studi longitudinali sulla salute mai realizzati negli Stati Uniti, che ha coinvolto complessivamente oltre 96.000 persone. Del campione totale, poco più di 39.400 partecipanti soddisfacevano i criteri di selezione per questa analisi specifica.

I ricercatori hanno incrociato le abitudini alimentari dichiarate dai partecipanti con i dati del programma Medicare, il sistema sanitario statunitense per gli anziani, che registrava le diagnosi ricevute nel corso degli anni. Questo ha permesso di analizzare la relazione tra il consumo di uova e le diagnosi cliniche di Alzheimer su un arco temporale lungo, con un rigore metodologico maggiore rispetto alla maggior parte degli studi precedenti che si basavano su misurazioni cognitive a breve termine o su dati trasversali.

I risultati mostrano una relazione che cresce con la frequenza di consumo. Rispetto a chi non mangia uova, consumarle da una a tre volte al mese è associato a un rischio di Alzheimer inferiore del 17%. Consumarle da due a quattro volte a settimana abbassa quel rischio al 20%. Chi le mangia almeno cinque volte a settimana mostra la riduzione più ampia, fino al 27%. Non si tratta di un effetto tutto-o-niente ma di una gradazione che segue la frequenza di consumo, un dato che rafforza l’ipotesi che ci sia una relazione biologica reale dietro l’associazione osservata.

Perché le uova potrebbero proteggere il cervello

La domanda ovvia è: cosa c’è nelle uova che potrebbe avere un effetto protettivo sulla salute cerebrale? I ricercatori, pur non potendo stabilire un rapporto di causalità diretto, hanno identificato una serie di nutrienti presenti nelle uova con meccanismi biologicamente plausibili nel contesto della prevenzione del declino cognitivo.

Il più importante è la colina, un nutriente essenziale che molte persone consumano in quantità insufficiente. La colina è il precursore dell’acetilcolina, uno dei principali neurotrasmettitori coinvolti nella memoria, nell’apprendimento e nelle funzioni cognitive generali. Il cervello ha bisogno di colina per costruire e mantenere le membrane cellulari neuronali, e una carenza cronica di questo nutriente è stata associata in diverse ricerche a un maggiore rischio di declino cognitivo con l’avanzare dell’età. Le uova sono la fonte alimentare più ricca e più biodisponibile di colina che esiste nella dieta comune.

Ci sono poi la luteina e la zeaxantina, due carotenoidi che si accumulano nel cervello oltre che nella retina, dove svolgono un’azione antiossidante che riduce il danno da stress ossidativo a carico dei tessuti neurali. Gli acidi grassi omega-3, in particolare il DHA, sono fondamentali per la struttura e la funzionalità delle membrane neuronali. La vitamina B12, di cui le uova sono una fonte eccellente, gioca un ruolo nel ridurre i livelli di omocisteina, un aminoacido che quando è elevato nel sangue è associato a un maggiore rischio di demenza. Le proteine di alta qualità e il triptofano, infine, sono coinvolti nelle vie di sintesi dei neurotrasmettitori che regolano umore, memoria e funzione cognitiva.

Tutti questi nutrienti, lavorando insieme, potrebbero contribuire a mantenere l’integrità sinaptica, a ridurre l’infiammazione cerebrale cronica e a supportare quella che i ricercatori chiamano resilienza cognitiva, la capacità del cervello di resistere ai danni e di compensare i processi degenerativi che avanzano con l’età.

Il limite che cambia tutto: chi erano i partecipanti

Capire questo studio in modo completo richiede di soffermarsi su un aspetto che i ricercatori stessi riconoscono come uno dei limiti principali: chi erano le persone studiate. L’Adventist Health Study-2 è una coorte di avventisti del Settimo Giorno, una comunità religiosa caratterizzata da stili di vita molto specifici. Fumano molto meno della media della popolazione americana, bevono poco o nulla di alcol, consumano più vegetali, hanno tassi più bassi di obesità, diabete e malattie cardiovascolari rispetto alla popolazione generale degli Stati Uniti.

In altre parole, si tratta di persone che partono già da una base di salute e di abitudini alimentari molto più favorevole della media. Quando si osserva che il consumo di uova è associato a un minor rischio di Alzheimer in questo gruppo, si sta guardando all’effetto di aggiungere le uova a un pattern alimentare già protettivo, non all’effetto di aggiungere le uova alla dieta occidentale media, ricca di cibi ultraprocessati, povera di fibre e vegetali, e caratterizzata da tutti quei fattori di rischio che gli avventisti tipicamente non hanno.

Michelle Routhenstein, dietista specializzata in cardiologia preventiva interpellata come esperta esterna, ha messo il dito sulla piaga con una chiarezza che vale la pena riportare: la prima domanda che si è posta leggendo i risultati è stata cosa mangiavano le persone del campione nel resto della loro dieta. Quella domanda, dice la dietista, conta più di quanto la maggior parte delle persone realizzi. Le uova aggiunte a un’alimentazione già sana producono probabilmente un effetto diverso rispetto alle uova aggiunte a una dieta povera e sbilanciata.

Attenzione alla questione del finanziamento

C’è un elemento che i ricercatori riportano con onestà nell’articolo e che merita di essere citato anche qui: parte del finanziamento dello studio proviene dall’American Egg Board, l’ente americano di promozione delle uova. Questo non invalida automaticamente i risultati, e la storia della ricerca nutrizionale è piena di studi finanziati dall’industria che hanno prodotto risultati solidi e replicabili. Ma è un’informazione che il lettore ha diritto di conoscere quando valuta il peso da dare alle conclusioni, e che invita a non considerare questo studio come la parola definitiva su un argomento così complesso.

La prima autrice dello studio, Jisoo Oh, professoressa associata di epidemiologia alla Loma Linda University, è stata la prima a ribadire la necessità di moderazione e contestualizzazione nelle interpretazioni. Le uova come parte di una dieta equilibrata possono essere benefiche per la salute cerebrale, ma non vanno viste in isolamento né come soluzione unica. Per la maggior parte delle persone, consumarle qualche volta a settimana sembra ragionevole e potenzialmente vantaggioso, soprattutto all’interno di un pattern alimentare che include frutta, verdura, cereali integrali e altri alimenti ricchi di nutrienti.

Le uova e il colesterolo: il punto della situazione nel 2026

Non si può parlare di un aumento del consumo di uova senza affrontare la questione del colesterolo, che per decenni è stata il principale argomento contro il loro consumo frequente. La ricerca più recente ha sostanzialmente ridimensionato la preoccupazione sul colesterolo alimentare delle uova per la maggior parte delle persone sane. Il colesterolo che si ingerisce attraverso il cibo non si traduce automaticamente in un aumento del colesterolo LDL nel sangue, perché il fegato regola la propria produzione endogena di colesterolo in risposta all’apporto alimentare.

Detto questo, esiste una categoria di persone che Routhenstein definisce iperresponsori al colesterolo alimentare, individui in cui il consumo di tuorli d’uovo produce un aumento più marcato del colesterolo LDL nel sangue rispetto alla media. In queste persone, specialmente se hanno già un rischio cardiovascolare elevato, un consumo molto frequente di uova intere potrebbe richiedere più attenzione. Non una proibizione assoluta, ma una valutazione personalizzata con il proprio medico o dietologo che consideri l’intero profilo di salute.

Per chi invece ha profili lipidici nella norma e non ha fattori di rischio cardiovascolare significativi, il consumo di uova anche quotidiano è generalmente considerato sicuro dalla letteratura scientifica attuale.

Chi non mangia uova: come ottenere gli stessi nutrienti

Esiste una parte rilevante della popolazione che per scelta etica, religiosa o di preferenza segue diete vegane o vegetariane che escludono le uova, e queste persone non devono preoccuparsi di essere automaticamente svantaggiate rispetto alla salute cerebrale. I nutrienti presenti nelle uova che potrebbero svolgere un ruolo protettivo si trovano, in forme diverse e con diversi gradi di biodisponibilità, anche in altri alimenti.

La colina si trova in buone quantità in soia, fagioli, quinoa e cavolini di Bruxelles. La luteina e la zeaxantina abbondano nelle verdure a foglia verde scuro come spinaci, cavolo riccio e cicoria. Il DHA e gli altri omega-3 possono essere integrati con supplementi a base di alghe marine, la fonte originale da cui i pesci stessi li acquisiscono. La vitamina B12 richiede tipicamente un’integrazione nelle diete completamente vegane, e questo è uno dei pochi nutrienti per cui la supplementazione è praticamente inevitabile senza alimenti animali.

Un’alimentazione plant-forward ben pianificata, con attenzione a queste specifiche lacune nutrizionali, può fornire al cervello tutto quello di cui ha bisogno per invecchiare in modo sano, anche senza uova.

Cosa fare con allora nella vita di tutti i giorni

Il quadro che emerge da questo studio, letto con tutte le sue sfumature, è abbastanza chiaro da orientare qualche scelta pratica senza pretendere di essere una prescrizione medica. Le uova sono un alimento nutriente, economico, versatile e con un profilo di sostanze nutritive rilevanti per la salute cerebrale. Consumarle con regolarità, qualche volta a settimana, all’interno di una dieta che include anche abbondanti verdure, frutta, cereali integrali e legumi, è una scelta supportata sia da questo studio sia da un corpo di ricerca più ampio che le ha progressivamente riabilitate.

Non è un alimento miracoloso. Non è la risposta all’Alzheimer. Non è qualcosa che da solo possa compensare una dieta complessivamente squilibrata. Ma è qualcosa che in un contesto alimentare già attento aggiunge nutrienti preziosi per il cervello in un formato che il corpo sa gestire bene.

E in un’epoca in cui si è continuamente bombardati di superfood esotici e integratori costosi, c’è qualcosa di quasi confortante nel fatto che uno degli alleati più promettenti per la salute del cervello potrebbe essere, semplicemente, un uovo a colazione.

Questo articolo ha scopo informativo e divulgativo. Per qualsiasi valutazione personalizzata sulla propria dieta in relazione alla salute cardiovascolare o cognitiva, rivolgiti sempre al tuo medico o a un nutrizionista.