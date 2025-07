È giallo sulla morte di Maria, una bambina palermitana di 11 anni affetta da una forma di encefalite che l’aveva resa tetraplegica.

La piccola è stata portata in gravi condizioni, dalla madre e dal suo compagno all’ospedale Buccheri La Ferla, ma nonostante gli sforzi dei medici, che hanno cercato di rianimarla, non è sopravvissuta.

Segni sul collo: estremo tentativo di rianimarla

na vicenda ancora tutta da chiarire su cui indaga la Squadra Mobile di Palermo. La Procura del capoluogo ha aperto un fascicolo di atti non costituenti reato, escludendo al momento l’ipotesi dell’omicidio e ha disposto l’autopsia, accertamento fondamentale per stabilire le cause della morte.

Il corpo della 11enne, in passato sottoposta alle cure al Buccheri La Ferla per una forma di epilessia resistente ai farmaci, è stato trasferito all’istituto di Medicina Legale del Policlinico.

Maria aveva segni sul collo e gli abiti intrisi di benzina. La madre, una donna di 31 anni che ha altri 4 figli, tutti minorenni, e il nuovo compagno, che al momento della tragedia non era in casa, sono stati interrogati dalla polizia per oltre 3 ore. Sentito anche il padre naturale della 11enne che vive in un’altra abitazione.

La bambina, secondo le ricostruzioni dei familiari, si sarebbe sentita male. L’autopsia dovrà accertare se la morte sia stata determinata da cause naturali legati alle sue gravi patologie o dalla ingestione della benzina, che potrebbe essere stata data alla 11enne, completamente paralizzata, per errore, da uno dei fratellini minori.

I segni sul collo, secondo gli investigatori, non sarebbero stati provocati da violenze ma potrebbero essere stati determinati da un tentativo maldestro di soccorrere la bimba.

La polizia e il pm hanno sentito anche i vicini di casa allertati dalla donna, che ha chiesto aiuto vedendo che la figlia stava male. La famiglia vive nella zona della stazione centrale, in un ambiente molto degradato. La Procura dei minori, in attesa che si completino gli accertamenti, ha disposto l’affidamento degli altri figli della 31enne a una casa famiglia.