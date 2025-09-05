La multa per eccesso di velocità è valida anche quando rilevata da autovelox solo “approvati” dal ministero dei Trasporti, senza necessità che siano anche “omologati”. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Bologna con una sentenza della giudice Alessandra Cardarelli, che ha rigettato l’appello di un cittadino. L’uomo, che viaggiava a 67 chilometri orari su un tratto con limite di 50, sosteneva l’invalidità del verbale perché l’autovelox non era omologato, ma solo approvato.

La decisione del magistrato

Il magistrato ha riconosciuto l’esistenza di due orientamenti: l’equipollenza tra approvazione e omologazione degli autovelox o, invece, la necessità di distinguere i due procedimenti, come stabilito da una recente sentenza di Cassazione. Con la sentenza, il Tribunale di Bologna propende per il primo orientamento, in contrasto con la Suprema Corte.

Per la giudice, infatti, l’articolo 142 del Codice della Strada va interpretato insieme all’art. 201 del Codice, che prevede l’utilizzo di apparecchiature “omologate ovvero approvate”, sottolineando poi come il legislatore abbia voluto attribuire la stessa efficacia ai due tipi di procedimento. Nella sentenza, inoltre, si stabilisce che anche se si accettasse la distinzione tra i due procedimenti, il conducente dovrebbe comunque provare il malfunzionamento dell’apparecchio o contestare i fatti rilevati. In questo caso specifico, invece, come sottolineato dal magistrato, l’appellante non ha mai messo in dubbio la corretta funzionalità dello strumento e non ha contestato di aver percorso il tratto di strada in questione o di aver proceduto alla velocità rilevata.