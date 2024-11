La nuova vita di James Hewitt, fu amante di Diana per 5 anni, ora guida i camion degli aiuti in Ucraina

James Hewitt, che è stato l’amante della principessa Diana per 5 anni, quando era maggiore nell’esercito britannico e suo insegnante di equitazione, ora, a 66 anni, lavora come autista e raccoglitore di fondi per l’ente benefico Make A Difference Foundation e la sua Operation SafeDrop, che ha distribuito aiuti ed evacuato più di 3.000 persone in sicurezza.

Ma le passioni passate riaffiorano, più di 30 anni dopo, come possiamo leggere in un’intervista rilasciata da Hawitt al Sun di domenica e riportata sul Sun online da Graeme Culliford.

Ha bollato come un “rospo” il reporter della BBC Martin Bashir per essersi approfittato della principessa Diana, trasformandolo nell'”uomo più odiato del mondo” ingannandola per farle confermare la loro relazione extraconiugale nell’intervista del 1995 a Panorama.

Mentre discuteva della sua dolorosa rottura con il principe Carlo, Diana ha riconosciuto la relazione di cinque anni con l’ex ufficiale dell’esercito, che si era conclusa nel 1991.

Ha ammesso al signor Bashir: “Sì, ero innamorata di lui, ma sono rimasta molto delusa”.

James, 66 anni, che ora lavora con un ente di beneficenza che aiuta gli ucraini a opporsi al despota russo Vladimir Putin, è ancora arrabbiato per il comportamento del signor Bashir e per le sue conseguenze.

Ha detto al The Sun domenica: “Penso che quel tizio debba seriamente interrogarsi sulla sua coscienza. Farlo con l’inganno è imperdonabile e non c’è molto modo di tornare indietro”.

La rivelazione dell’amore con Diana mi ha reso un paria

Afferma che la reazione lo ha trasformato in un paria internazionale e ha lasciato una macchia permanente sulla sua reputazione.

Era persino tormentato dalle voci secondo cui fosse il vero padre del principe Harry, nonostante la sua insistenza sul fatto che lui e Diana si fossero incontrati per la prima volta nel 1986, due anni dopo la nascita di Harry.

Parlando in un hotel vicino a casa sua nel Devon, James dice che essere conosciuto come l’amante di Diana, e bollato come un “cafone”, significava che non era mai stato in grado di sistemarsi e avere figli suoi.

Ha detto: “Mi dispiace di non aver avuto un’esistenza più normale sotto questo aspetto, un matrimonio di successo e figli che avrebbero potuto avere successo”. Aggiunge: “Penso di essermi perso tutto questo. Mi sarebbe piaciuto avere figli, ma eccoci qui, non si può avere tutto dalla vita”.

Alla domanda sul perché fosse rimasto single, ha detto: “Penso che sia abbastanza ovvio data la mia storia, e le difficoltà che ne sono seguite, e il fatto di essere stato la persona più odiata al mondo”.

Gravi problemi di salute

Anche James Hewitt ha dovuto fare i conti con alcuni gravi traumi di salute.

Ha avuto un ictus nel 2017 dopo aver dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico a cuore aperto.

I suoi parenti sono stati avvisati che aveva solo il 20 percento di possibilità di sopravvivere dopo essersi ammalato gravemente di un’infezione batterica che ha colpito una valvola nel suo cuore.

Ricorda dell’operazione: “Ha causato un ictus e ci è voluto molto tempo per riprendersi da quello. Mi ha lasciato paralizzato sul lato sinistro e ci sono voluti circa sei mesi per recuperare la sensibilità. Ho anche avuto un’embolia settica e ho perso una palla grande quanto una clementina dal lobo frontale del mio cervello. Sono stato in ospedale per circa cinque mesi e penso che sia stata la cosa più dura che abbia mai attraversato. Ma sono stato fortunato. Se non mi avessero preso quando l’hanno fatto, non sarei sopravvissuto più di un giorno in più, forse meno”.

James Hewitt ha trascorso gli ultimi due anni prendendo parte a pericolose missioni di aiuto in Ucraina.

È stato coinvolto come autista e raccoglitore di fondi con l’ente benefico Make A Difference Foundation e la sua Operation SafeDrop, effettuando lanci di aiuti ed evacuando più di 3.000 persone in sicurezza.

Ha detto: “Mi sento come se mi fosse stata data una nuova prospettiva di vita. Devo cercare di essere un po’ migliore questa volta e un po’ più utile. Non volevo stare seduto a casa sul divano a guardare la televisione e urlare ogni volta che appariva la brutta faccia di Putin”.

È pronto per il suo 16° lancio di aiuti a gennaio e apprezza il lavoro con l’organizzazione, che ritiene si sia dimostrato utile per l’ONU e la Croce Rossa.

Ha detto: “Abbiamo fatto cose per loro che non sono in grado di fare, comprensibilmente, poiché non possono avere la loro gente troppo vicina al fronte, e siamo preparati a farlo. Sostengo che la cosa più pericolosa che facciamo è guidare perché c’è una lunga, lunga strada dal confine polacco alla linea del fronte. Ma se non lo fermiamo, Putin sarà incoraggiato a fare di più e sarà una battaglia tra il bene e il male”.