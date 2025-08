Le forze di polizia dell’Inghilterra e del Galles hanno un serio problema con le loro divise, che provocano danni muscoloscheletrici, schiacciano i testicoli e provocano cisti al seno. Si tratta, racconta il Guardian, di uniformi scomode, di scarsa qualità e pensate senza tenere conto della forma del corpo umano. I risultati sono emersi da un sondaggio tra gli agenti condotto dalla Lancaster University in collaborazione con la Police federation of England and Wales e il National police chiefs’ council.

In tutto sono circa 21mila gli agenti e i membri del personale delle 43 forze di polizia di Inghilterra e Galles che hanno rivelato sintomi gravi. In alcuni casi si è dovuto ricorrere ad interventi chirurgici. Belinda Goodwin è stata costretta ad abbandonare il servizio in prima linea a causa dei danni provocati dalla divisa. La donna ha infatti raccontato di aver subito due interventi per rimuovere due fistole al seno provocate dal “solo modello e taglia di giubbotto antitaglio sia per uomini che per donne” che aveva e che doveva indossare “dalle otto alle dieci ore al giorno”.

Il problema per le donne è la pressione sul seno molto intensa: “Eravamo completamente schiacciate. Non poterlo regolare per ore mentre si era in servizio a contatto con il pubblico, era una tortura. Guidarci dentro era orribile e pericoloso: ti saliva fino al mento. Dopo il secondo intervento, il medico mi disse che non avrebbero potuto operarmi ancora, perché non ci sarebbe rimasto abbastanza seno da rimuovere. Mi sono resa conto che non avevo altra scelta se non lasciare completamente il servizio in prima linea”.

Le condizioni di salute a causa della divisa sono peggiorate per il 60 per cento degli uomini e per l’85 per cento delle donne. I capi più problematici sono quelli più usati: i giubbotti antitaglio e i pantaloni cargo che non convincono nemmeno gli agenti maschi. Uno di loro ha spiegato che schiacciano i testicoli e provocano problemi tra l’inguine e la coscia a causa degli “sfregamenti” e del “dolore”. Un altro ha definito questi pantaloni “troppo larghi e pericolosi” “non permettono la flessibilità necessaria per arrampicarsi, saltare o lottare come si dovrebbe” quando si è alle prese con inseguimenti o colluttazioni.

Le uniformi sono anche pericolose. I delinquenti hanno ben chiaro dove colpire conoscendo i punti deboli della divisa. Un agente ha raccontato: “L’attuale giubbotto antitaglio non sembra fornire una copertura adeguata, con ampie aree, incluse le ascelle, esposte, rispetto ai giubbotti di altre forze che sembrano molto più protettivi. In diverse occasioni, i delinquenti hanno fatto commenti su quanto la nostra attrezzatura ci lasci esposti, dicendo che il nostro kit funge da guida per capire dove colpirci con un coltello”.

Tra tutti quelli che hanno presentato un reclamo, solo l’8 per cento ha ricevuto un’uniforme sostitutiva. Ora la Police Federation of England and Wales ha chiesto al ministero dell’Interno l’introduzione di standard minimi nazionali vincolanti per l’approvvigionamento delle divise. Il sondaggio è stato indetto proprio per questa ragione. Il ministero dell’Interno britannico, per ora non ha rilasciato alcun commento ed ha dichiarato che “le decisioni sulle uniformi spettano alle singole forze di polizia”.