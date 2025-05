La prima sorpresa di Papa Prevost: dopo essere stato eletto ha fatto la sua prima uscita a sorpresa ed è ritornato a salutare le persone al Palazzo del Sant’Uffizio dove viveva.

Papa Leone XIV è dunque tornato nel luogo dove vive dal 2023, nel Palazzo del Sant’Uffizio. Ha salutato le persone nel cortile, si è lasciato fotografare con loro e alla fine ha impartito a tutti una semplice benedizione.

Il palazzo si trova a sud di basilica di San Pietro in Vaticano nel quartiere romano di Borgo, in una zona extraterritoriale della Santa Sede in Italia. Ospita la sede del Dicastero per la dottrina della fede e di altri uffici della Curia romana. Il palazzo fu costruito per la prima volta nel 1514 per il cardinale Lorenzo Pucci e prese il nome di Palazzo Pucci. nel 1567 il palazzo fu acquistato da papa Pio V e fu convertito in sede dell’Inquisizione.