Nel gennaio 2024 aveva spinto un gattino nelle acque gelide di una fontana ad Alberobello, in Puglia. Il tutto ripreso dal cellulare di un’amica. Una “bravata” che si era poi rivelata fatale per il micio. La vicenda aveva suscitato un’ondata di sdegno e indignazione in tutta la comunità cittadina, anche perché il video era finito sui social media.

Il Tribunale per i Minorenni ha disposto per la giovane un percorso di messa alla prova della durata di sette mesi per la giovane protagonista della vicenda, che farà servizio in un canile. Questo prevede non solo l’impegno quotidiano nella cura degli animali accolti, ma anche la partecipazione a un corso di educazione alla legalità e colloqui di sostegno presso un consultorio familiare. La ragazza avrebbe anche adottato un cagnolino, con cui avrebbe sviluppato un forte legame affettivo.