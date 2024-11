La Russia ha fornito ai ribelli Houthi dello Yemen le coordinate per attaccare le navi occidentali nel Mar Rosso con missili e droni all’inizio di quest’anno, aiutando il gruppo sostenuto dall’Iran a mettere in crisi un’arteria importante per il commercio globale e destabilizzando ulteriormente la regione. L’atto d’accusa è in un articolo del Wall Street Journal a firma di Howard Altman.

Il risultato è stato che la campagna anti-trasporto degli Houthi ha distolto molta attenzione dalla guerra della Russia in Ucraina, scrive il giornale.

Dagli Usa una gran quantità di proiettili

Durante il suo dispiegamento di nove mesi in Medio Oriente, il gruppo di attacco della portaerei USS Dwight D Eisenhower ha sparato quasi 800 proiettili, respingendo gli attacchi alle sue navi e alle imbarcazioni commerciali da parte degli Houthi.

Ora un nuovo rapporto afferma che la Russia ha fornito al gruppo ribelle yemenita dati di puntamento in larga misura per mantenere gli Stati Uniti invischiati nella regione e distogliere risorse e attenzione dalla guerra estenuante di Mosca in Ucraina.

Gli Houthi hanno iniziato ad attaccare le navi nell’ottobre del 2023 a sostegno di Gaza e “alla fine hanno iniziato a utilizzare i dati satellitari russi mentre espandevano i loro attacchi. I dati “sono stati trasmessi tramite membri del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) dell’Iran, che erano incorporati con gli Houthi nello Yemen”, ha detto una delle fonti al Journal.

Non c’è alcuna indicazione nel rapporto del Wall Street Journal esattamente quando i dati sono stati forniti o se hanno contribuito a uno degli attacchi riusciti alle navi. Indipendentemente da ciò, la pubblicazione ha affermato di aver evidenziato l’interesse del presidente russo Vladimir Putin nel minare ciò che il Pentagono continua a definire “ordine basato sulle regole” guidato dagli Stati Uniti.

La Russia distoglie le risorse dall’Ucraina

Rispondendo alle discussioni sugli Stati Uniti e gli alleati che consentono all’Ucraina di colpire in profondità la Russia con le sue armi donate, Putin ha minacciato di inviare armi a lungo raggio e supporto militare a “regioni” in tutto il mondo dove potrebbero essere utilizzate per attacchi contro obiettivi occidentali.

“Per la Russia, qualsiasi focolaio in qualsiasi parte del mondo è una buona notizia, perché distoglie l’attenzione del mondo dall’Ucraina”, ha detto al WSJ Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia Eurasia Center, un think tank con sede a Berlino.

Gli attacchi degli Houthi alle navi hanno assorbito molte risorse degli Stati Uniti e degli alleati. Oltre alle navi e agli aerei dell’IKECSG, diverse altre risorse marittime e aeree americane e alleate hanno preso parte alla difesa delle navi. Hanno spazzato via missili e droni e fatto esplodere navi di superficie senza equipaggio. Hanno anche attaccato obiettivi Houthi nello Yemen

I bombardieri stealth B-2 Spirit, insieme ad altre forze statunitensi, hanno condotto un attacco ai siti di stoccaggio di armi sotterranee degli Houthi nello Yemen. Anche aerei terrestri e altre risorse hanno preso parte alla lotta.

Il Segretario della Marina Carlos Del Toro ha rivelato in un’udienza del Congresso ad aprile che il suo servizio da solo aveva già speso almeno 1 miliardo di dollari in munizioni in operazioni contro gli Houthi dall’ottobre 2023 e nella difesa di Israele quel mese.

Si dice che la Marina abbia raggiunto il traguardo dei 100 missili standard lanciati entro febbraio di quest’anno.

Sono state anche create due task force internazionali per difendere la navigazione nella regione del Mar Rosso. L’operazione Prosperity Guardian guidata dagli Stati Uniti, di cui The War Zone è stato il primo a scrivere, è stata avviata lo scorso dicembre. L’operazione Aspides guidata dagli europei è stata lanciata due mesi dopo.

Nonostante tutti questi asset dispiegati nella regione, gli Houthi hanno continuato i loro attacchi. Da quando hanno lanciato questa campagna un anno fa, i militanti hanno attaccato più di 100 navi, affondandone due, danneggiandone altre e dirottandone un’altra, ha osservato il Journal.

Quegli attacchi hanno interrotto le spedizioni globali, costringendo le aziende a passare dal Canale di Suez a rotte molto più lunghe e costose attorno al Capo di Buona Speranza, sulla punta meridionale dell’Africa. “Quasi 1 barile di petrolio su 10 spedito ogni giorno in tutto il mondo transita attraverso Bab al-Mandab, lo stretto che separa il Mar Rosso dall’Oceano Indiano”, ha osservato il Journal.

“Il traffico di petroliere attraverso quella rotta è stato inferiore del 77% nell’agosto 2024 rispetto all’ottobre 2023, secondo Windward, una società di intelligence marittima”. Anche le petroliere russe sono state colpite dagli Houthi, ma fanno parte di una “flotta fantasma” creata per aggirare le sanzioni internazionali.

Le preoccupazioni sull’assistenza russa agli Houthi vanno oltre la fornitura di dati di targeting. Gli Stati Uniti sono preoccupati che la Russia possa ulteriormente esacerbare la situazione fornendo agli Houthi i suoi missili antinave o antiaerei, nonché altre armi. Tali armi potrebbero ostacolare gli sforzi per proteggere le spedizioni e mettere a maggior rischio le forze statunitensi e alleate. Tuttavia, non vi è alcuna prova che tali transazioni siano avvenute. Una mossa del genere darebbe un’enorme spinta al vasto arsenale di missili antinave già posseduto dagli Houthi, che sono diventati i primi al mondo a lanciare missili balistici antinave in preda alla rabbia.

Oltre ad aiutare gli Houthi, la Russia potrebbe anche aiutare Hezbollah nella sua lotta contro Israele.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che le forze israeliane avevano trovato armi russe “all’avanguardia” durante le ricerche delle basi di Hezbollah nel Libano meridionale. Tuttavia, quelle armi potrebbero anche essere state trasferite dall’Iran o ottenute con altri mezzi.

Il fatto che la Russia abbia aiutato gli Houthi ad attaccare navi da guerra e mercantili nel Mar Rosso per distogliere risorse e attenzione internazionale dalla lotta in Ucraina evidenzia ulteriormente quanto i conflitti in Europa e in Medio Oriente siano strettamente interconnessi.