Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate alla Spezia dall’ex coniuge di 57 anni che era sottoposto a un divieto di avvicinamento. Il delitto è avvenuto oggi, mercoledì 13 agosto, intorno alle 11. L’uomo ha raggiunto una villa al civico 564 di via Genova dove la sua ex moglie prestava servizio. Dopo averla colpita con tre coltellate tutte mortali, l’uomo è scappato. Un testimone ha visto la scena ed ha chiamato aiuto. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e il 118. I paramedici hanno tentato le manovre di rianimazione a più riprese ma per la donna non c’è stato niente da fare. L’ex marito si è costituito dopo un’ora ai Carabinieri nella vicina Ceparana. Con sé non aveva il coltello usato per uccidere l’ex moglie.

L’uomo da un paio di mesi era sottoposto a un divieto di avvicinamento. Prima di costituirsi ha girovagato in zona per un’ora circa. Sul posto, insieme ai militari impegnati nelle indagini, il magistrato di turno. Il 57enne, italiano come la ex moglie di 54 anni hanno due figli grandi.