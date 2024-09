La storia dei 95 chili di cocaina trovati nelle casse di banane di diversi supermercati

In Germania sono stati trovati 95 chili di cocaina sparsi in varie casse di banane di diversi supermercati di una catena di discount. Evidentemente, insomma, qualche narcotrafficante deve aver sbagliato qualche calcolo logistico. La polizia ha calcolato che i 95 chili di cocaina abbiano un valore di mercato di circa 7 milioni di euro. Non male.

La storia

La polizia tedesca non ha reso noto il nome della catena di discount, ma ha spiegato che la droga è stata rinvenuta in diverse città dello stato occidentale della Renania Settentrionale-Vestfalia.

I primi panetti di cocaina sono stati scoperti dai dipendenti di due punti vendita della catena discount a Mönchengladbach, lo scorso 10 settembre.

Più tardi quello stesso giorno, la cocaina è stata trovata anche nei punti vendita della stessa catena nelle vicine città di Duisburg, Krefeld, Viersen, Heinsberg e Neuss.

“Gli inquirenti – dice la polizia – partono dal presupposto che il discount alimentare non fosse il destinatario corretto della consegna, ma abbia ricevuto la merce per errore”. Almeno si spera.

La polizia ritiene che la spedizione provenga dal Sud America e che sia arrivata al porto belga di Anversa, prima di essere trasportata al magazzino di distribuzione del supermercato in Germania. Chissà quante teste salteranno per l’errore logistico.