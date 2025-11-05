Un altro maratoneta è morto improvvisamente nel letto a causa di un malore fulminante. Si tratta del 48enne Alberto Zordan, un atleta esperto che faceva parte del team Km Sport Verona. Zordan, dopo un diploma in ragioneria si era messo a lavorare nel mondo della grafica nell’azienda di famiglia continuando a coltivare la sua passione per la corsa. Zordan viveva a Sovizzo in provincia di Vicenza ed aveva una figlia di 11 anni: era attento all’alimentazione e non fumava.

Zordan era un maratoneta esperto ed aveva partecipato a molte corse su diverse distanze. Il 7 dicembre avrebbe dovuto partecipare alla maratona di Valencia. L’uomo sarebbe andato in arresto cardiaco mentre dormiva. I soccorsi sono arrivati subito ma nonostante il loro arrivo non c’era più niente da fare.

La morte della runner Anna Zilio

Prima di lui, a morire morto nel letto lo scorso 14 ottobre era stata Anna Zilio, anche lei runner e maratoneta dello stesso team. Aveva 39 anni ed era deceduta mentre dormiva nella sua abitazione di Verona.

Zordan e Zilio erano tesserati nel Team Km Sport, un’associazione sportiva di Verona dedicata al podismo, al ciclismo e al triathlon. Il fatto che le due morti siano state così vicine ha fatto sorgere qualche dubbio ai familiari e agli amici del quarantottenne che hanno chiesto che vengano svolti ulteriori accertamenti.