Un dipendente di un’azienda agricola di Gallignano, in provincia di Cremona, è finito in ospedale dopo essere stato colpito da una mucca. Protagonista della vicenda un dipendente di un’azienda agricola di Gallignano, frazione di Soncino. Come si legge su Cremona Oggi, l’uomo, che lavora all’interno dell’allevamento dell’impresa, si stava occupando appunto dei bovini, quando l’animale lo ha colpito accidentalmente.

L’operaio è stato soccorso dai colleghi, che hanno immediatamente allertato il 118. Sul posto sono arrivati i soccorritori giunti con auto medica e ambulanza. Dopo le prime cure necessarie, l’uomo è stato trasportato all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo, dove le sue condizioni sono state giudicate non gravi. Alla fine, la vicenda è stata inquadrata come semplice infortunio sul lavoro.