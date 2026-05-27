Una donna ferma al semaforo con la sua auto e con il braccio fuori dal finestrino si è ritrovata con una ferita molto dolorosa sull’arto. A provocarla è stato un cane che, da un furgone in sosta, aveva fatto partire un proiettile.

La vicenda che ha dell’assurdo è avvenuta nello Stato americano del Nebraska. La donna, prima di essere ferita, ha sentito un forte boato. Ha alzato lo sguardo ed ha visto la portiera di un furgone fumare. Ha pensato che a sparare fosse stato qualcuno seduto all’interno del mezzo: la Polizia giunta sul posto ha però scoperto che era stato un cane. L’animale, muovendosi insofferente nell’abitacolo, aveva fatto partire un colpo da un fucile a canne mozze posizionato su un sedile.

A ricostruire l’accaduto è stata la Polizia della cittadina di Scottsbluff in cui è avvenuto il fatto: il proprietario del furgone aveva parcheggiato nei pressi di una stazione di servizio prima di entrare in un negozio. L’uomo era sceso ed aveva lasciato sui sedili posteriori del furgone un fucile a pompa con una cartuccia in canna. L’animale si era cominciato a muovere all’interno dell’abitacolo facendo partire accidentalmente un colpo.

La donna è stata ferita al braccio ed è stata subito condotta in ospedale da un familiare e non è risultata in pericolo di vita. La Polizia che si è precipitata sul posto temendo che forse in corso una sparatoria, ha visto i segni inconfondibili del proiettile che aveva sfondato la portiera del furgone. Sono stati loro ad accorgersi che all’interno del furgone c’era solo un cane che “giocava” con il fucile a pompa. Il Dipartimento di Polizia ha quindi avviato un’indagine ed ha ricordato che in Nebraska è vietato guidare l’auto con un’arma carica.