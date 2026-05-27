Esiste un modo per abbassare il picco glicemico dopo i pasti senza cambiare quello che si mangia, senza ridurre le porzioni, senza eliminare i carboidrati e senza assumere nessun farmaco aggiuntivo. Basta cambiare l’ordine in cui si porta il cibo alla bocca.

Sembra una di quelle affermazioni che circolano sui social tra un rimedio della nonna e una pubblicità di integratori. Invece è il risultato di una linea di ricerca scientifica rigorosa, condotta da alcuni dei centri di diabetologia più autorevoli al mondo, con trial clinici randomizzati pubblicati su Diabetes Care, la rivista dell’American Diabetes Association, punto di riferimento mondiale per la gestione del diabete. E i numeri che emergono da questi studi sono tutt’altro che marginali.

La questione del picco glicemico dopo i pasti

Quando si parla di diabete di tipo 2 e di alimentazione, la conversazione ruota quasi sempre attorno agli stessi concetti: quanti carboidrati mangiare, quali zuccheri evitare, che indice glicemico hanno certi alimenti. Tutto giusto, tutto importante. Ma c’è una variabile che la maggior parte delle persone, e persino molti operatori sanitari, non considera quasi mai: il momento in cui i carboidrati vengono introdotti nel pasto.

La glicemia postprandiale, ovvero l’aumento della concentrazione di glucosio nel sangue dopo aver mangiato, è uno dei parametri più critici nella gestione del diabete di tipo 2. Non è solo una questione di numeri sull’esame del sangue: picchi glicemici ripetuti e elevati accelerano il danno ai vasi sanguigni, aumentano il rischio cardiovascolare, affaticano il pancreas e contribuiscono al deterioramento progressivo del controllo glicemico nel tempo. Ridurli è uno degli obiettivi terapeutici primari.

E la sequenza degli alimenti, come vedremo, ha su questi picchi un effetto sorprendentemente potente.

Lo studio che ha cambiato il modo di guardare al pasto

Nel luglio 2015, i ricercatori del Weill Cornell Medical College di New York, uno degli istituti di ricerca medica più prestigiosi degli Stati Uniti, hanno pubblicato su Diabetes Care uno studio destinato a fare scuola. La ricercatrice principale Alpana Shukla e il professor Louis Aronne, direttore del Centro per il Controllo del Peso della divisione di endocrinologia e metabolismo, si erano posti una domanda apparentemente banale: se le persone mangiano gli stessi identici alimenti nello stesso pasto ma in ordine diverso, cambia qualcosa nella risposta glicemica?

La risposta è stata inequivocabile. Nello studio, i partecipanti (adulti in sovrappeso o obesi con diabete di tipo 2) consumarono lo stesso pasto in due occasioni separate, a distanza di una settimana l’una dall’altra. Il pasto era composto da petto di pollo alla griglia, pane ciabatta, insalata con verdure e una piccola quantità di succo d’arancia. In un’occasione iniziarono dai carboidrati (il pane), per poi passare alle proteine e alle verdure. Nell’altra iniziarono da proteine e verdure, lasciando i carboidrati per ultimi.

I risultati, misurati con prelievi di sangue a 30, 60 e 120 minuti dal pasto, furono sorprendenti. Quando le verdure e le proteine venivano mangiate prima dei carboidrati, i livelli di glucosio nel sangue risultavano inferiori del 29% a 30 minuti, del 37% a 60 minuti e del 17% a 120 minuti rispetto alla sequenza inversa. Anche i livelli di insulina erano significativamente più bassi. Stesso pasto, stesse calorie, stesso cibo: solo un ordine diverso.

Perché funziona: la fisiologia dietro la sequenza

Per capire perché l’ordine degli alimenti abbia questo effetto, bisogna capire cosa succede nel tratto gastrointestinale nelle prime fasi della digestione.

Quando si mangia, lo stomaco non svuota il suo contenuto nell’intestino tenue tutto in una volta: lo fa gradualmente, regolando la velocità di svuotamento in base alla composizione di ciò che ha ricevuto. Le proteine e i grassi rallentano significativamente questo processo, attivano ormoni come il GLP-1 e il GIP, la famiglia delle incretine, che segnalano al pancreas di prepararsi a rilasciare insulina in modo più calibrato e allo stomaco di trattenersi prima di liberare il contenuto verso l’intestino.

Quando invece si inizia il pasto con i carboidrati raffinati come pane, pasta o riso, questi arrivano nell’intestino tenue quasi indisturbati, vengono rapidamente scomposti in glucosio e assorbiti, inondando il sangue di zuccheri in un tempo molto breve. Il picco glicemico è la risposta diretta a questa velocità di assorbimento.

Mangiare prima verdure e proteine significa, in sostanza, costruire un rallentatore biologico prima che i carboidrati entrino in scena. Le fibre delle verdure formano un gel nell’intestino che riduce la velocità di assorbimento del glucosio. Le proteine stimolano già la secrezione di incretine, preparando un ambiente ormonale più favorevole. Quando i carboidrati arrivano per ultimi trovano un contesto fisiologico completamente diverso da quello che avrebbero trovato se fossero stati i primi.

La conferma a lungo termine: HbA1c e variabilità glicemica

Un singolo studio su un singolo pasto potrebbe essere un’anomalia. Ma la ricerca sull’ordine degli alimenti si è accumulata nel corso di un decennio, con risultati coerenti e sempre più robusti.

Un gruppo di ricercatori giapponesi guidato da Saeko Imai aveva già prodotto, nel 2011, uno studio randomizzato controllato su pazienti con diabete di tipo 2 che seguivano per 24 mesi un piano alimentare basato sulla regola “verdure prima dei carboidrati”. Al termine dei due anni, nei pazienti che avevano seguito la sequenza alimentare corretta si osservava una riduzione dell’emoglobina glicata (HbA1c), il parametro che misura il controllo medio della glicemia negli ultimi tre mesi, fino all’1,5%. Un risultato che, per fare un paragone clinicamente comprensibile, è paragonabile all’effetto di alcuni farmaci ipoglicemizzanti orali di prima linea.

Ma forse il dato più recente e più rilevante arriva direttamente da Diabetes Care, la stessa rivista del primo studio. Nel gennaio 2025, il gruppo di Shukla e Aronne ha pubblicato un nuovo lavoro che ha sfruttato le potenzialità dei moderni glucometri a misurazione continua, dispositivi indossabili che rilevano la glicemia in tempo reale ogni pochi minuti, per giorni. I partecipanti seguivano per periodi prolungati una dieta con i carboidrati mangiati per ultimi oppure per primi, e i glucometri registravano non solo i picchi, ma il cosiddetto “time in range”: la percentuale di tempo in cui la glicemia si trovava nell’intervallo ottimale.

I risultati hanno mostrato che la sequenza carboidrati-per-ultimi migliorava significativamente il time in range e riduceva la variabilità glicemica, ovvero i bruschi sali-e-scendi del glucosio nel sangue che sono di per sé un fattore di rischio cardiovascolare indipendente dai valori medi. Un beneficio che va ben oltre il singolo pasto e si traduce in un controllo metabolico migliore nella vita reale di tutti i giorni.

La regola pratica: verdure prima, proteine dopo, carboidrati per ultimi

Tradurre questi risultati in comportamento quotidiano è più semplice di quanto sembri. La regola che emerge dalla ricerca è questa: iniziare ogni pasto con le verdure non amidacee come insalata, finocchi, fagiolini, spinaci, zucchine, broccoli, cetrioli, pomodori, per almeno cinque minuti prima di passare al resto. Poi le proteine, carne, pesce, uova, legumi, tofu. I carboidrati, pasta, riso, pane, patate per ultimi.

Lo studio del Weill Cornell specificava anche che il semplice fatto di tenere separati gli alimenti e mangiarli in sequenza — invece di mischiarli tutti insieme o passare liberamente da uno all’altro — amplifica l’effetto. Non è necessario aspettare 20 minuti tra un alimento e l’altro: anche soli 10 minuti tra verdure e carboidrati, come nello studio giapponese, producono un beneficio misurabile.

Un cambio di prospettiva per medici e pazienti

Questa ricerca ha implicazioni che vanno oltre la semplice gestione quotidiana del pasto. Suggerisce che il modo in cui si mangia e non solo cosa è una variabile terapeutica reale, modificabile, senza costi e senza effetti collaterali.

Il professor Aronne lo ha detto esplicitamente nel comunicato stampa del Weill Cornell che accompagnava la pubblicazione dello studio: anziché dire al paziente “non mangiare quello”, i medici potrebbero iniziare a dire “mangia quello dopo”. Un cambio di linguaggio che riflette un cambio di prospettiva clinica, dalla restrizione alla sequenza, dall’eliminazione alla riorganizzazione.

Per chi ha il diabete di tipo 2, o si trova in una condizione di prediabete, questo è un intervento accessibile a chiunque, indipendentemente dal reddito, dal luogo in cui vive o da quanto è difficile modificare le proprie abitudini alimentari di fondo. Non richiede di rinunciare ai carboidrati, di comprare alimenti speciali o di seguire un piano dietetico elaborato. Richiede solo di iniziare il pasto da un piatto di verdure.

Cosa succede al ristorante, a casa e in mensa

Una delle obiezioni pratiche più comuni a questa strategia è che nella vita reale i pasti non sempre permettono di separare facilmente gli alimenti in sequenza. Al ristorante arriva tutto insieme. A casa si mangia spesso un piatto unico. In mensa non sempre si sceglie l’ordine del vassoi.

La ricerca offre alcune risposte anche a questo. Primo: anche in contesti misti, iniziare deliberatamente dal lato verdure del piatto e lasciare il pane o i carboidrati per ultimi produce comunque un beneficio parziale rispetto a mangiare in modo casuale. Secondo: il semplice abitudine di portare a tavola le verdure prima di portare il pane o di iniziare il pranzo con un’insalata o un’antipasto di verdure crude è già sufficiente per attivare il meccanismo di rallentamento descritto in precedenza. Terzo: nei pasti misti come pasta con verdure o riso con proteine, l’effetto è naturalmente attenuato, ma la logica di fondo rimane valida.

E’ una questione di fisiologia

Vale la pena essere onesti su una cosa. La sequenza degli alimenti è uno strumento potente, ma non è una soluzione universale né un sostituto di una dieta complessivamente equilibrata. Chi mangia porzioni eccessive di carboidrati raffinati non risolve il problema semplicemente mangiandoli per ultimi. Chi non fa attività fisica, dorme male e vive sotto stress cronico ha una risposta glicemica peggiore indipendentemente dall’ordine del pasto.

Ma come componente di una strategia alimentare intelligente, insieme alla scelta degli alimenti, alla gestione delle porzioni, all’attività fisica e, dove necessario, alla terapia farmacologica, la sequenza degli alimenti è forse il singolo cambiamento con il miglior rapporto tra facilità di adozione e beneficio clinico documentato.

Iniziare dal piatto sbagliato è un errore silenzioso che si commette tre volte al giorno, ogni giorno, senza saperlo. Iniziare da quello giusto è una correzione che non costa nulla e che, come dimostrano i numeri pubblicati su Diabetes Care, cambia concretamente la curva glicemica di ogni pasto.

Riferimenti scientifici citati nell’articolo: — Shukla A.P., Iliescu R.G., Thomas C.E., Aronne L.J., “Food Order Has a Significant Impact on Postprandial Glucose and Insulin Levels”, Diabetes Care, luglio 2015; 38(7): e98–e99. doi: 10.2337/dc15-0429 — Imai S., Fukui M., Kajiyama S., “Effect of eating vegetables before carbohydrates on glucose excursions in patients with type 2 diabetes”, studio randomizzato controllato a 24 mesi, citato in risposta editoriale su Diabetes Care, novembre 2015; 38(11): e196 — Touhamy S. II, Palepu K., Aronne L.J., Shukla A.P. et al., “Carbohydrates-Last Food Order Improves Time in Range and Reduces Glycemic Variability”, Diabetes Care, gennaio 2025; 48(2): e15–e16. doi: 10.2337/dc24-1956