I dati del nuovo sondaggio SWG per il TgLa7, aggiornato al 25 maggio, evidenziano una situazione politica in cui il primo partito, Fratelli d’Italia, perde quota (-0,4%) scendendo al 28,1%, mentre il Pd di Elly Schlein risale al 22,5% accorciando le distanze con il partito della premier Giorgia Meloni. A crescere, però, è anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che si attesta al 12,7% (+0,2%).

La Lega si ferma, Vannacci sale

I dati mostrano poi il calo di Forza Italia, che perde lo 0,2% fermandosi al 7,4%, e quello di Verdi e Sinistra, che passa dal 6,7% al 6,6%. La Lega di Matteo Salvini, invece, si ferma al 6%. Più in basso, i dati registrano la crescita di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci che passa dal 4,1% al 4,3%, staccando ulteriormente Azione di Carlo Calenda, che non si sposta dal 3,5%. Italia Viva di Matteo Renzi, invece, cresce di poco portandosi al 2,5%, mentre +Europa (1,4%) e Noi Moderati (1,3%) rimangono stabili.