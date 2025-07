Si era addormentato nella lavatrice come fanno tanti gatti. Mai avrebbe immaginato però di finire lavato anche lui insieme agli altri panni, per di più sopravvivendo a 55 minuti di lavaggio. Una storia che ha dell’incredibile quella del micio Pablo, vivo per miracolo. I suoi proprietari lo hanno cercato per un’ora, per poi capire ciò che era realmente accaduto.

Poi la corsa all’ospedale North Ryde, in Australia, dove è arrivato con una lesione cerebrale e problemi polmonari, causati dallo stress meccanico e dall’acqua fredda. Fortunatamente, le cure cui è stato sottoposto gli hanno salvato la vita. “Era probabilmente nelle condizioni più gravi che abbia mai visto in un caso del genere da molto tempo. Non molti hanno visto gatti attraversare un intero ciclo di lavatrice e sopravvivere”, ha spiegato la dottoressa Ella Yarsley, che lo ha operato quando era in gravissime condizioni.