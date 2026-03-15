Il 2 giugno 2020 una bambina di appena cinque anni era scomparsa da Duarte, cittadina nei pressi di Los Angeles. Nonostante le ricerche e le segnalazioni non è emersa alcuna traccia e il mistero della sua scomparsa è rimasto irrisolto per anni. A distanza di sei anni, però, una soffiata agli agenti ha riacceso le speranze e le indagini, portando alla scoperta di una bambina di 11 anni con un altro nome che in realtà è risultata essere proprio la piccola scomparsa nel 2020. Si è poi scoperto che la bambina, oggi undicenne, conduceva una vita apparentemente normale sotto falsa identità, frequentando regolarmente una scuola nella contea di Washington, in North Carolina, a oltre 4mila chilometri dal luogo della scomparsa.

I sospetti sulla madre

“Grazie alle informazioni fornite agli agenti siamo riusciti a stabilire che la bambina era iscritta alle scuole della contea di Washington con uno pseudonimo” ha sottolineato lo sceriffo della contea di Washington, annunciando il ritrovamento della minore in collaborazione con la polizia di Los Angeles. Stando a quanto riferito dalle autorità della contea di Los Angeles, al momento della scomparsa la bambina era affidata alla madre. Quest’ultima, infatti, aveva smesso all’improvviso di comunicare con il Dipartimento per l’infanzia e i servizi alla famiglia, un comportamento che aveva alimentato il sospetto che fosse stata la madre a portare via la figlia. Questa ipotesi, però, non ha trovato alcun riscontro in ulteriori prove o indizi concreti.

Dopo il ritrovamento della piccola, le forze dell’ordine hanno preferito mantenere un certo riserbo sulla questione: non sono stati resi noti né il luogo preciso del ritrovamento né le persone con cui la bambina viveva e non è chiaro da quanto tempo si trovasse in North Carolina. “Casi che abbiano un esito così positivo in un caso così vecchio come questo sono molto rari ma ci ricordano che con duro lavoro, dedizione e cooperazione, storie con esiti positivi come queste possono accadere”, ha spiegato la polizia. Gli investigatori continuano a lavorare per ricostruire tutti i dettagli di una storia incredibile che per anni è rimasta avvolta nel mistero.