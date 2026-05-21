Una stazione radio britannica si è scusata dopo aver annunciato per errore la morte di re Carlo a causa di un guasto informatico negli studi di Radio Caroline nell’Essex. L’emittente ha infatti attivato per sbaglio la procedura prevista per la morte di un monarca, interrompendo le trasmissioni e diffondendo poi scuse in diretta.

Il direttore della stazione, Peter Moore, ha scritto su Facebook: “A causa di un errore informatico nel nostro studio principale, la procedura per la morte di un monarca, che tutte le emittenti del Regno Unito tengono pronta nella speranza di non doverla mai utilizzare, è stata attivata accidentalmente martedì pomeriggio (19 maggio), annunciando per errore la scomparsa di Sua Maestà il Re”.

E ancora: “Caroline è stata lieta di trasmettere il messaggio natalizio di Sua Maestà la Regina e ora anche quello del Re, e speriamo di poterlo fare ancora per molti anni a venire”.

Le reazioni

Un ascoltatore ha commentato: “È stato uno shock, ma dopo averlo detto a mia moglie e ai vicini ho capito che era stato un errore, e forse è stato il sollievo, ma poi sono scoppiato a ridere”. Mentre altri lo hanno definito un “onesto errore”, un altro ha raccontato la sorpresa: “L’ho sentito mentre lavoravo nel nostro garage. Sono corso dentro urlando a mia moglie ‘È morto! Charlie è morto sul serio!’. Lei mi ha guardato perplessa e ha detto ‘Beh, era alla mostra dei fiori proprio ieri'”.

“Dopo aver consultato a lungo diversi siti di notizie – ha concluso divertito – siamo poi giunti alla conclusione che forse dovrei astenermi dal bere alcolici per un po’.”