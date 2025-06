Lo scorso settembre aveva chiamato una donna di 70 anni di Toscolano Maderno (Brescia), spiegandole che il figlio aveva avuto un incidente stradale in cui era stata coinvolta un’altra persona. Per evitare l’arresto del figlio, l’anziana avrebbe dovuto pagare una cauzione. Una truffa che circola da anni, ma che ancora miete vittime, soprattutto se queste ultime sono molto in là con l’età e incapaci di capire che non c’è nulla di vero in quello che viene detto.

Come si legge su Il Dolomiti, nel caso specifico l’anziana ha consegnato a un finto carabiniere, poi spacciatosi pure per avvocato, ben 19mila euro. Il 28enne è stato arrestato dai carabinieri (quelli veri) per estorsione e sostituzione di persona. Dopo la chiamata che la donna ha ricevuto, l’uomo si è recato al domicilio della 70enne presentandosi come legale. Lei, ignara della truffa, gli ha consegnato i soldi in contanti e alcuni gioielli in oro.

Avendo capito di essere caduta in un tranello, tutto è passato nelle mani dei militari, che a seguito di un’indagine hanno individuato e fatto arrestare il truffatore, che è stato condotto in carcere. Denunciato anche un complice del 28enne che, nel corso della truffa, avrebbe accompagnato in auto il malintenzionato a casa della vittima.