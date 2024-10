La storia dell’isola più piccola del mondo in cui vive una sola persona

Esiste un luogo negli Stati Uniti che è noto per essere la più piccola isola abitata del mondo. È grande come un campo da tennis e ci vive solo una persona. Sull’isola c’è uno spazio appena sufficiente per una piccola casa e un albero.

L’isola abitata più piccola del mondo

Nel mondo ci sono moltissime spiagge, lunghe distese di sabbia che si estendono per chilometri e chilometri. Alcune di queste sono davvero incantevoli, un paradiso in terra. Ma esistono luoghi che fanno eccezione, alcuni posti singolari che attirano l’attenzione della gente, come per esempio un’isola situata tra gli Stati Uniti e il Canada.

Ad Alexandria Bay, nello stato di New York, c’è l’isola abitata più piccola del mondo, un tempo conosciuta come Hub Island. È una delle 1.864 isole che compongono le Thousand Islands.

L’isola è stata acquistata da una famiglia, i Sizeland, negli anni Cinquanta. I proprietari hanno apportato poche ma significative modifiche. È stato costruito un piccolo cottage, piantato un unico albero e assegnato il nome che ancora oggi porta: Just Room Enough Island.

Un’attrazione turistica

Con una superficie di poco più di 300 metri quadrati, Just Room Enough Island è l’isola abitata più piccola del mondo. Sull’isola, infatti, ci vive solo una persona. Non ci è voluto molto tempo prima che la sua storia diventasse di dominio pubblico, attirando la curiosità dei turisti.

È possibile, infatti, fotografare l’isola durante un giro in barca lungo il fiume San Lorenzo. Nella zona è il soggetto più fotografato. Diversi articoli della stampa locale e nazionale hanno contribuito ad alimentarne il mito. Nel 2010, per esempio, il Washington Post ha scritto un articolo sull’isola affermando: “Un passo falso e ti ritrovi a nuotare”.