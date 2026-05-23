Negli Stati Uniti, un uomo ha acquistato una vecchia borsa per appena 1,50 dollari in un mercatino dell’usato. Durante una puntata di Antiques Roadshow, un reality show americano in cui alcuni esperti valutano diversi oggetti di antiquariato portati dal pubblico, l’uomo ha scoperto di avere tra le mani qualcosa di molto più prezioso. Dopo aver raccontato la storia e la provenienza della borsa, gli esperti hanno sorpreso tutti dichiarando la valutazione finale di quell’oggetto apparentemente senza valore, ovvero 35mila dollari.

Una borsa da collezione

Durante il programma, il proprietario della borsa ha raccontato di aver acquistato quell’oggetto quasi per caso, dopo essere stato attratto dal suo design. Dopo alcuni controlli ha però deciso di sottoporla alla valutazione degli esperti. Mai si sarebbe immaginato un risultato di questo tipo. “È una borsa Art Déco assolutamente squisita”, ha dichiarato l’esperta, secondo cui la borsa portata dall’uomo è un raro modello vintage firmato dalla storica maison di lusso francese Cartier.

L’esperta ha poi spiegato che il prezioso dettaglio sulla borsa, un piccolo vaso ricolmo di fiori e frutta, è realizzato in platino e contiene rubini, smeraldi, zaffiri e diamanti con taglio antico. Secondo quanto stabilito dagli esperti, la borsa, appartenente a una collezione prodotta in quantità limitate tra gli anni Sessanta e Settanta, presenta diversi dettagli di pregio, tra cui la cucitura eseguita a mano, le fibbie dorate originali e il logo impresso internamente. A rendere infine la borsa particolarmente preziosa è soprattutto lo stato di conservazione, considerato eccezionale per un oggetto così datato. Secondo quanto dichiarato dagli esperti, questo modello particolare pare sia molto ricercato tra i collezionisti e gli appassionati e il suo valore stimato di 35mila dollari deriva anche dalla rarità dell’esemplare sul mercato.