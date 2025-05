È rimasto nascosto per due ore nel motore di una macchina in movimento. Dopo circa ottanta chilometri, il conducente della vettura ha capito che c’era qualcosa di strano, rumori che non potevano essere solo quelli di routine. Non si sbagliava, perché nascosto nella parte anteriore della macchina c’era un gatto, che per fortuna si è salvato.

Questa storia a lieto fine arriva da Agropoli, in provincia di Salerno. Certo è che non è la prima volta che un micio trova riparo sopra al motore caldo di una vettura, ma il fatto che sia sopravvissuto quando il mezzo era in movimento è qualcosa di più singolare. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco il gattino è stato liberato e alla fine ad adottarlo è stato proprio il conducente.