Quattro anni fa aveva perso l’uso delle gambe dopo un incidente stradale, che gli aveva provocato una grave lesione midollare. Oggi Andrea, 33 anni, grazie alla neurostimolazione elettrica epidurale, è tornato a camminare. Il suo è il primo caso al mondo, frutto del lavoro di équipe dei medici e ricercatori del MINE Lab dell’Università Vita-Salute San Raffaele, dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. L’uomo è arrivato anche a salire con i ramponi sul ghiacciaio dell’Adamello, inviando la foto ai dottori che lo avevano seguito.

Il risultato dello studio è stato pubblicato su Med di Cell Press e documenta il recupero, grazie alla tecnica della stimolazione elettrica epidurale, della deambulazione in un paziente paraplegico con una lesione midollare dorsale a livello delle ultime vertebre toraciche, le T11-T12. Un tipo di lesione che rappresenta oltre la metà dei casi di lesioni del midollo. Andrea è stato incluso nel trial clinico Neuro-SCS-001. I ricercatori hanno prima impiantato chirurgicamente un neurostimolatore midollare nello spazio epidurale del paziente. Poi hanno attivato la stimolazione e questo ha permesso di ‘riaccendere’ alcuni circuiti nervosi residui. A quel punto il paziente ha fatto una riabilitazione innovativa, con esercizi in realtà virtuale.

Il lavoro del team di ricercatori ha portato un risultato unico in tempi ridottissimi anche grazie alla perseveranza di Andrea, che non solo ha scelto di sottoporsi a un intervento privo di certezze ma da buon sportivo si è applicato con costanza agli allenamenti. In soli tre mesi, i medici hanno visto un incremento significativo dell’escursione articolare della sua anca, un potenziamento della mobilità delle sue gambe e un miglioramento del controllo della postura. Progressivamente Andrea è riuscito a camminare con deambulatore e tutori. E, se alla dimissione era già in grado di percorrere 58 metri in sei minuti, a sei mesi dall’intervento Andrea è riuscito a camminare per un chilometro usando solo un deambulatore e dei tutori. Dietro questo risultato c’è un orgoglio doppiamente italiano.

Non solo infatti il team è tutto tricolore, ma la ragione intrinseca del successo è intimamente italiana, spiega all’ANSA il professor Pietro Mortini, primario di Neurochirurgia al San Raffaele e ordinario di Neurochirurgia all’Università omonima, alla guida del team. “Il resto del mondo lavora poco su questa tecnica per ragioni di stili di lavoro che ci sono in altri paesi. Noi siamo riusciti a mettere in sinergia un team multidisciplinare unico: neurochirurghi, neurobioingegneri e riabilitatori. Con uno scambio di informazioni che è andato al di là dei canali di solito utilizzati” .

Adesso lo sguardo è tutto rivolto al futuro. Domani sarà chiuso il protocollo poi potrà essere chiesta l’autorizzazione ad Ats e Regione Lombardia per trattare questa tecnica come un intervento di routine. Le possibilità sono enormi. Se oggi questo tipo di tecnica è ristretto ai paratraplegici tra i 18 e 55 anni, non in sovrappeso e privi di malattie del sistema nervoso centrale, in futuro potrebbe essere estesa anche ai tetraplegici. “Abbiamo inventato la ruota di legno – conclude il professor Mortini – ma possiamo arrivare al pneumatico della Ferrari. E ci arriveremo”.