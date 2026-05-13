Sono state ritrovate e sono in buone condizioni le quattro ragazze che erano disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone, nella provincia di Rieti.

Tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone

Si tratta di un’area per lo più boschiva, attraversata da diversi sentieri, molto vasta. Il recupero è stato confermato – riferisce Rainews24 – dal Soccorso alpino. L’allarme era stato lanciato ieri sera da una struttura ricettiva della zona che attendeva l’arrivo delle quattro giovani senza però aver ricevuto alcuna comunicazione. Alle ricerche hanno partecipato vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, Guardia di Finanza, oltre al Soccorso alpino.

Le quattro donne, scomparse ieri sera nel Reatino durante un escursione in montagna e rintracciate nella notte, erano parzialmente equipaggiate e sono state ritrovate nel Vallone Rio Fuggio nel comune di Leonessa (Rieti) da due cittadini di Poggio Bustone, zio e nipote, a bordo delle loro moto da trial, unitamente ad una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di finanza e del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico.

In buone condizioni di salute

“La conoscenza di quei sentieri – riferiscono i soccorritori in una nota diffusa dalla Guardia di finanza -, ha permesso di ritrovare le quattro donne in buone condizioni di salute, al freddo, ma con un fuoco acceso per scaldarsi e segnalare la loro posizione”.

Le quattro donne sono state accompagnate, attraverso un impervio percorso all’interno di un torrente fino a un mezzo della Finanza per essere portate prima a Leonessa e in seguito a Poggio Bustone presso la struttura ricettiva che le stava attendendo e che non vedendole arrivare, nella serata di ieri, aveva dato l’allarme facendo scattare le ricerche.