L’hanno accerchiata e picchiata perché piaceva al ragazzo ambito di una di loro. Per questo una ragazzina di circa 15 anni è finita in ospedale dopo un pestaggio avvenuto in un parco di Rovigo. La minore è stata aggredita da tre coetanee venerdì 8 maggio 2026, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. La 15enne è stata presa per i capelli dalle “rivali”, tirata e strattonata fino a farle perdere i sensi. Le ragazzine si sono invece date alla fuga. Quando è arrivata l’ambulanza, subito è apparso necessario il trasporto in pronto soccorso ed è tornata a casa nelle prime ore del giorno successivo.

Il movente dell’aggressione sarebbe di natura sentimentale: secondo le prime ricostruzioni, le tre recriminavano alla vittima un legame con un ragazzo che piaceva a una delle minorenni della baby gang. Ci sarebbero anche dei testimoni, sempre coetanei, che avrebbero assistito al pestaggio e si sarebbero detti “sconvolti” dall’accaduto. L’identità delle 3 minori che hanno aggredito l’adolescente è al momento sconosciuta alle autorità, mentre sono generalmente buone le condizioni di salute della vittima.