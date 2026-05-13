Quello che doveva essere un weekend di festa e divertimento si è trasformato in una brutta disavventura per un gruppo di ragazze partite da Sora verso Ischia per celebrare un addio al nubilato. La comitiva, composta da dieci giovani amiche della futura sposa, aveva raggiunto Pozzuoli nel pomeriggio di venerdì con tre automobili. Prima dell’imbarco per l’isola, le ragazze avevano deciso di fermarsi per una pausa caffè nei pressi della zona portuale.

Le vetture erano state lasciate in un parcheggio a pagamento, ma al ritorno il gruppo ha fatto l’amara scoperta: le auto erano state forzate e i bagagliai completamente svuotati. I ladri hanno portato via borse, trolley, zaini e diversi oggetti personali. Tra il materiale rubato anche computer portatili e iPad, oltre agli abiti e agli effetti personali che le ragazze avevano preparato per il fine settimana sull’isola.

L’intervento della polizia e le indagini

Dopo il furto è stato immediatamente lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. La polizia è intervenuta sul posto raccogliendo le testimonianze delle giovani e avviando gli accertamenti per cercare di identificare gli autori del colpo.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero agito in pochi minuti approfittando dell’assenza delle proprietarie delle auto. Il furto ha provocato grande sconcerto nel gruppo, che si è trovato improvvisamente senza bagagli e oggetti di valore proprio all’inizio della vacanza. Le indagini proseguono ora attraverso l’analisi delle testimonianze e delle eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona portuale di Pozzuoli.