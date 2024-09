La strage di Paderno Dugnano e la morte di Sharon, quando l’omicidio è senza motivo

I due omicidi, il massacro di Paderno Dugnano e la morte di Sharon, hanno scosso profondamente l’Italia, sollevando interrogativi inquietanti sul malessere psicologico e le possibili negligenze delle istituzioni. Entrambi i casi pongono interrogativi cruciali su come il malessere psicologico e le crisi individuali possano sfociare in violenza estrema. Le autorità, nel caso di Paderno Dugnano, e le istituzioni locali, nel caso di Terno d’Isola, sono ora chiamate a riflettere e a migliorare le loro risposte per prevenire simili tragedie.

Il massacro di Paderno Dugnano

La notte tra sabato e domenica scorsi, a Paderno Dugnano, Milano, si è consumata una strage familiare di rara crudeltà. Un diciassettenne ha ucciso suo padre, sua madre e il fratello di dodici anni con un coltello. L’episodio, avvenuto in circostanze spaventose, ha lasciato la comunità sotto choc e ha sollevato molte domande sulla motivazione dietro questo terribile atto.

Il giovane, che ora si trova nel centro di prima accoglienza del Beccaria di Milano, ha dichiarato di vivere un “malessere” che non riusciva a spiegare. Durante l’interrogatorio, il ragazzo ha parlato di un senso di oppressione e estraneità, non solo verso la sua famiglia ma anche verso la società in generale. Non è stato in grado di fornire un movente chiaro per l’omicidio, e il PM Sabrina Ditaranto ha confermato che le indagini non hanno ancora svelato un motivo valido per l’atto di violenza. Il 17enne ha descritto il suo stato d’animo come una sensazione crescente di malessere, ma senza legami diretti con i membri della famiglia uccisi.

La dinamica dell’omicidio è emersa con angoscia: il ragazzo ha aggredito il fratello mentre dormiva, e successivamente ha colpito i genitori quando sono intervenuti per soccorrere il figlio minore. Al momento dell’arrivo dei carabinieri, il giovane è stato trovato calmo e lucido, seduto su un muretto, mentre a terra era visibile un grosso coltello da cucina.

L’omicidio di Sharon

L’altro caso si è verificato a Terno d’Isola, dove Moussa Sangare, reo confesso, ha ucciso Sharon Verzeni con quattro coltellate. L’interrogatorio di Sangare, svolto nel carcere di Bergamo, ha rivelato che l’uomo non comprende il motivo dietro la sua azione violenta. Sangare ha dichiarato di aver agito spinto da una “sensazione” inspiegabile e di aver effettuato una sorta di esercitazione con un coltello prima del delitto.

L’omicidio di Sharon Verzeni ha sollevato preoccupazioni riguardo le possibili omissioni delle autorità. Secondo il Codacons, ci sono state denunce per violenze e lettere agli assistenti sociali riguardanti il comportamento di Sangare, ma sembra che le istituzioni non abbiano preso provvedimenti adeguati. L’associazione ha chiesto che le indagini si estendano anche alle autorità locali per verificare se ci siano state negligenze che potrebbero aver contribuito alla tragica morte di Verzeni.