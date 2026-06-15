Gli svizzeri hanno respinto alle urne l’iniziativa popolare della destra per limitare l’immigrazione fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta “No a una Svizzera da 10 milioni!” è stata infatti bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8 % dei votanti. Il testo in votazione chiedeva di limitare la popolazione residente permanente in modo che non superasse i 10 milioni di abitanti prima del 2050.

I cantoni della Svizzera romanda hanno votato contro in blocco, mentre diversi cantoni svizzero-tedeschi si sono espressi a favore. Anche il Ticino ha votato Sì al quesito con il 50,7% dei consensi. Il governo, che come la maggioranza dei partiti era schierato contro l’iniziativa ha tirato un respiro di sollievo: fino all’ultimo i sondaggi indicavano un esito incerto della votazione, ma gli Svizzeri hanno mandato un segnale di” stabilità, apertura e affidabilità”, ha commentato Beat Jans, ministro della Giustizia e polizia.

Le reazioni

“Gli svizzeri hanno mandato un segnale di stabilità, apertura e affidabilità”, ha commentato Beat Jans, ministro della Giustizia e polizia. Se approvato, il testo promosso dal partito della destra conservatrice dell’Unione democratica del centro (Udc) avrebbe probabilmente rimesso in causa i rapporti con l’Unione europea nonché compromesso la “tradizione umanitaria” del Paese. Per gli imprenditori è stato scongiurato il peggio. Soddisfatti anche i sindacati. Sul fronte degli sconfitti, invece, la delusione è grande: i problemi attuali rimarranno ed “invito coloro che ora festeggiano ad affrontarli”, ha affermato il presidente dell’Udc, Marcel Dettling esortando il mondo politico a tener conto dell’ampia minoranza che ha votato sì al testo. Alla fine del 2025, in Svizzera vivevano poco più di 9,1 milioni di persone. Dall’introduzione della libera circolazione delle persone nel 2002 la popolazione è cresciuta di circa 1,7 milioni di abitanti: l’80% dell’aumento è dovuto all’immigrazione, stando ai dati del governo.