Una tragica vicenda che ha aperto la strada alla abolizione della pena di morte nel 1969 (sospesa dal 1965) lega un povero camionista con poche facoltà mentali, impiccato nel 1950 per avere ucciso moglie e figlia e il vero assassino, impiccato pochi mesi dopo alla stessa forca e dallo stesso boia.

Messo alle strette, il killer confessò non solo di avere ucciso madre e figlia ma di essere l’autore di altre 6 uccisioni, tutte di donne.

La storia, descritta nei dettagli giudiziari Wikipedia, è rilanciata su Internet dal sito Medium.com.

Uno dei protagonisti della tragedia si chiamava Timothy John Evans, nato nel 1924 nella cittadina di Merthyr Tydfil, in Galles. Fin dalla nascita, la vita sembrò cospirare contro di lui. Suo padre abbandonò la famiglia prima che Timothy nascesse, lasciando la madre a crescere lui e i suoi fratelli in povertà. Questo fu solo l’inizio di una serie di difficoltà che avrebbero segnato la vita travagliata di Timothy.

Un futuro di morte per il ritardato

Da bambino, Timothy fece fatica a imparare a parlare e trovò difficile stare al passo con la scuola. Le sue difficoltà si aggravarono quando, all’età di otto anni, contrasse la tubercolosi cutanea nella parte inferiore del piede destro. La malattia non fu fatale, ma causò grandi e dolorose vesciche che resero quasi impossibile camminare, causando lunghe assenze da scuola. Quando Timothy tornò, le lacune nella sua istruzione erano troppo grandi per essere colmate. Le sue difficoltà di apprendimento continuarono fino all’età adulta e il suo QI fu successivamente misurato tra 60 e 70, indicando una significativa disabilità intellettiva.

Per aiutare la sua famiglia, Timothy accettò lavori pericolosi e mal pagati fin da piccolo, tra cui il lavoro di minatore di carbone all’età di 13 anni. Ma il suo analfabetismo, unito ai frequenti riacutizzazioni della malattia ai piedi, fece sì che venisse spesso respinto o licenziato dopo poco tempo.

Nel 1947, Timothy e la sua famiglia si trasferirono a Londra, stabilendosi in un quartiere povero e pericoloso. Fu in questo periodo che Timothy incontrò la diciottenne Beryl Thorley, una giovane donna che, come Timothy, aveva un basso QI e condivideva un’educazione altrettanto difficile. I due legarono rapidamente e, entro la fine dell’anno, si sposarono.

Poco dopo, Beryl rimase incinta del loro primo figlio e la giovane coppia raccolse abbastanza soldi per trasferirsi in un piccolo appartamento fatiscente al numero 10 di Rillington Place a Notting Hill. La loro figlia, Geraldine, nacque nel 1948, ma lo stress della genitorialità, l’insicurezza finanziaria e le condizioni di vita precarie misero rapidamente a dura prova la loro relazione.

Un matrimonio in crisi

Il matrimonio deteriorò rapidamente. I litigi divennero all’ordine del giorno, spesso degenerando in violenza fisica. I vicini sentivano spesso urla e rumori di alterchi provenire dall’appartamento della coppia al terzo piano. Timothy, sentendo la pressione del suo matrimonio in crisi e dell’incapacità di provvedere alla famiglia, si rivolse all’alcol per trovare conforto. Ma l’alcol non fece che peggiorare la situazione, prosciugando i pochi soldi che avevano e mettendo ulteriormente a dura prova la loro relazione instabile.

Durante questo periodo difficile, Timothy strinse un’improbabile amicizia con il suo vicino del piano di sotto, John Christie, un ex agente di polizia e veterano di guerra.

Christie, quasi il doppio degli anni di Timothy, era una figura rispettata nella comunità. Aveva prestato servizio nella Prima Guerra Mondiale, sopravvivendo a un attacco con l’iprite, e in seguito aveva lavorato come agente di polizia prima di diventare impiegato postale. Nonostante le loro enormi differenze, Timothy considerava Christie una figura paterna e i due svilupparono un rapporto mentore-allievo.

Christie, consapevole dei problemi coniugali della coppia, offrì a Timothy consigli e supporto. Timothy, disperato e in cerca di una guida, si aggrappò a questa amicizia. Tuttavia, Christie era ben lontano dall’essere il mentore affidabile che Timothy credeva fosse.

Alla fine del 1949, Beryl rimase di nuovo incinta.

Riuscivano a malapena a mantenere il loro primo figlio, figuriamoci un secondo. All’epoca, gli aborti erano illegali nel Regno Unito e la coppia disperata non sapeva a chi rivolgersi. Fu allora che John Christie intervenne con una proposta letale.

Christie, che sosteneva di avere una certa conoscenza medica grazie al suo periodo nell’esercito, si offrì di eseguire un aborto illegale per Beryl nel suo appartamento. Credendo che questa fosse l’unica via d’uscita dalla loro situazione disperata, Timothy accettò con entusiasmo il piano. Non sapeva che Christie aveva già ucciso due donne con metodi simili, nascondendone i corpi nel cortile sul retro della proprietà.

Beryl, probabilmente ignara del pericolo in cui si trovava, accettò di sottoporsi all’intervento. Nel novembre del 1949, Beryl e la figlia neonata Geraldine scesero nell’appartamento di Christie. La moglie di Christie, Ethel, non era a casa in quel momento, e anche Timothy era assente.

Quello che accadde dopo rimane incerto, ma la probabile sequenza degli eventi è profondamente inquietante. Christie applicò un dispositivo sulla bocca e sul naso di Beryl, dicendole che avrebbe anestetizzato il dolore durante la procedura. In realtà, il dispositivo era stato progettato per renderla incosciente.

Una volta sedata Beryl, Christie la aggredì e la strangola. In seguito, andò nella stanza accanto, dove era stata messa la piccola Geraldine, e strangolò anche lei. Avvolse i loro corpi in coperte e li nascose in un capanno nel cortile sul retro dell’edificio.

Quando Timothy tornò a casa, Christie diede la devastante notizia che Beryl era morta durante la procedura. Assicurò a Timothy che Geraldine sarebbe stata curata, ma che Timothy doveva fuggire immediatamente da Londra. In preda al panico e sopraffatto, Timothy fece come gli aveva detto Christie e fuggì in Galles.

Una volta in Galles, il senso di colpa di Timothy per la morte della moglie divenne insopportabile. Si recò alla stazione di polizia locale e confessò, anche se solo in parte. Credendo alla versione dei fatti di Christie, Timothy disse alla polizia di aver ucciso accidentalmente Beryl somministrandole una sostanza destinata ad abortire la gravidanza. Affermò anche di aver gettato il suo corpo in una fogna fuori dal loro appartamento.

Tuttavia, quando la polizia perquisì la fogna, non trovò traccia del corpo di Beryl. Confuso e sotto pressione, Timothy cambiò la sua versione più volte, implicando infine Christie nella morte della moglie. La polizia, tuttavia, respinse le affermazioni di Timothy e si concentrò esclusivamente sulle sue confessioni inconsistenti.

Il processo di Timothy fu rapido e profondamente viziato. Nonostante le sue ripetute accuse contro Christie, la giuria non gli credette. Christie, che testimoniò come testimone, si presentò come una figura rispettabile e credibile. Timothy, d’altra parte, era visto come un bugiardo compulsivo con una storia di inventare storie.

La giuria dichiarò Timothy colpevole di omicidio di moglie e figlia e lo condannò a morte. Il 9 marzo 1950, Timothy Evans fu giustiziato per impiccagione nel carcere di Pentonville. Si dichiarò innocente fino alla fine.

La morte di Timothy Evans avrebbe potuto segnare la fine della storia, ma tre anni dopo, nel 1953, nuovi inquilini si trasferirono nell’ex appartamento di John Christie. Mentre iniziavano a ristrutturare la cucina, scoprirono una porta nascosta dietro la carta da parati. Ciò che si trovava oltre era l’ultimo pezzo del puzzle.

Dietro quella porta si trovavano i corpi di tre donne, tutte strangolate e nascoste da Christie. Un’ulteriore perquisizione della proprietà rivelò altri corpi, tra cui quello della moglie di Christie, Ethel, strangolata e sepolta sotto le assi del pavimento. Christie, ormai era chiaro, era un serial killer che aveva aggredito donne vulnerabili, tra cui Beryl Evans.

Christie fu arrestato poco dopo la scoperta. Durante il processo, confessò gli omicidi di Beryl e Geraldine, nonché di altre sei donne. Per un triste scherzo del destino, Christie fu condannato a morte e giustiziato nella stessa prigione in cui Timothy era stato impiccato ingiustamente.