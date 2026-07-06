La Turchia ha vietato a una nave da crociera Lgbtq+, noleggiata da una società statunitense, di attraccare ad AydÕn e a Istanbul. “È assolutamente fuori questione che il suddetto gruppo arrivi nella nostra provincia con un’organizzazione di tale natura”, si legge in un comunicato stampa condiviso sui social dalla prefettura locale. Le autorità, infatti, hanno motivato la decisione citando i “valori morali” del Paese. “L’imbarcazione è stata noleggiata da gruppi noti per comportamenti incompatibili con il tessuto della nostra società e con i nostri valori”, ha scritto su X il governatore della provincia turca occidentale di AydÕn.

Permesso di attracco negato: le reazioni

Secondo l’ufficio del governatore, la decisione riguarda esclusivamente la visita della nave programmata per il 7 luglio; il resto del traffico crocieristico non subirà variazioni. Il tour operator statunitense Atlantis Events ha poi confermato che le autorità turche hanno negato il permesso di attracco alla nave noleggiata. La società ha quindi annunciato sul proprio sito web di aver modificato l’itinerario: la nave farà scalo al Cairo e sull’isola greca di Creta. La nave Scarlet Lady della Virgin era partita da Atene lo scorso 5 luglio per quello che è stato pubblicizzato come “un epico viaggio di 10 giorni interamente dedicato alla comunità gay”.

Naturalmente, la decisione di vietare l’attracco ha provocato diverse reazioni. “È davvero sconcertante. La motivazione è che si tratta di un gruppo gay. Mi preoccupa molto quando un Paese decide di poter scegliere quali turisti possono entrare e quali no”, ha dichiarato Events Rich Campbell, presidente e Ceo di Atlantis. “Sono furiosa, ma salperò lo stesso perché la nave farà scalo in altri porti. Sono pronta a esibirmi per tutti gli uomini meravigliosi a bordo di questa crociera Atlantis, che meritano molto di meglio”, si legge in un post pubblicato da Patti LuPone, che si esibirà a bordo della nave. Di contro, diversi utenti hanno accolto con favore la decisione: “Sia fatta la volontà di Allah”, ha scritto qualcuno, “Che questo tipo di perversioni venga completamente vietato. Che venga incluso nell’ambito dei reati”, ha scritto qualcun’altro.