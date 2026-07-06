La Royal Navy, nel corso dell’esercitazione Spring Storm in Estonia, ha testato con successo la sua nuova arma: un drone autonomo già ampiamente analizzato durante le esercitazioni a terra. Ora la Royal Navy ha deciso di testarlo in mare, lanciandolo dal ponte di una nave. L’obiettivo è quello di sperimentare la gestione del drone in mare aperto. Pre-programmato per volare verso un bersaglio specifico, questo drone, pensato come una forza navale ibrida, rappresenta un risultato importante per il Regno Unito e per la difesa dalle minacce in continua evoluzione.