In questi giorni stanno circolando false comunicazioni, via e-mail e SMS, che utilizzano il nome del ministero della Salute per invitare i cittadini a rinnovare la propria tessera sanitaria. A rendere nota la truffa è lo stesso ministero, che sul proprio sito web ha precisato che “si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali sensibili, non di comunicazioni ufficiali”.

Truffa tessera sanitaria: come funziona

I cittadini ricevono un messaggio, un SMS o una mail, in cui viene avanzata la richiesta di una presunta sostituzione obbligatoria della tessera sanitaria, con un link che rimanda a un sito web graficamente simile alla piattaforma istituzionale del ministero della Salute. All’interno del sito web falso viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali, sensibili e di pagamento. Questi dati possono essere utilizzati per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente.

Il ministero precisa che non invia comunicazioni con link per il rinnovo della tessera sanitaria né richiede l’inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali. “Si raccomanda di non cliccare sui link contenuti nelle comunicazioni sospette, non fornire dati personali, sensibili o di pagamento e cancellare immediatamente il messaggio”, ha precisato il ministero. Il dicastero, inoltre, ricorda che la tessera sanitaria ha una validità di sei anni e alla sua data di scadenza viene inviata automaticamente all’indirizzo di residenza del cittadino interessato. In caso di smarrimento o furto della tessera sanitaria non si deve effettuare alcuna richiesta di rinnovo. Sarà invece necessario presentare una denuncia alle autorità giudiziarie ed effettuare eventuali comunicazioni esclusivamente tramite i canali ufficiali, come il sito dell’Agenzia delle Entrate.