La vita dei “finti” ricchi americani: dallo sfarzo al suicidio, le storie di Sal Strazzullo e Brandon Miller

Le storie dei “finti ricchi” americani che finiscono in tragedia rappresentano un fenomeno inquietante e sempre più diffuso. Queste persone, spesso avvolte in un’apparenza di successo e ricchezza, nascondono sotto la superficie un cumulo di debiti, pressioni insostenibili e un’angoscia che, alla fine, li porta al suicidio.

Ascesa e declino di Sal Strazzullo

Il caso più recente è quello di Sal Strazzullo, un avvocato di Brooklyn noto per difendere celebrità e per il suo stile di vita lussuoso. Tuttavia, dietro la facciata di frequentazioni con figure di spicco e di generosità verso la comunità, Strazzullo stava affrontando un rovinoso tracollo finanziario. Per mantenere il suo tenore di vita e coprire i suoi debiti, ha rubato un milione di dollari ai suoi clienti, molti dei quali anziani del suo quartiere. Quando i suoi crimini sono stati scoperti e si è ritrovato senza risorse per difendersi in tribunale, ha deciso di togliersi la vita. E’ stato trovato morto nella sua auto dietro la casa dei suoi genitori a Brooklyn.

Brandon Miller e la moglie Candice

Un mese prima, un’altra coppia emblematica della stessa dinamica, Candice e Brandon Miller, era stata al centro di una tragedia simile. Conosciuti per le loro feste sfarzose e la vita apparentemente perfetta che condividevano su Instagram, la loro realtà era ben diversa. Brandon, un immobiliarista, era stato colpito dalla crisi del mercato durante la pandemia, e nonostante il crollo finanziario, la coppia continuava a mantenere un tenore di vita lussuoso, fino a quando la pressione è diventata insostenibile. Brandon si è suicidato, lasciando una situazione finanziaria disastrosa che ha costretto Candice a trasferirsi a Miami con le figlie, con ben poco di quello che era rimasto del loro patrimonio.

Queste storie non sono isolate. Anche Rakesh Kamal, imprenditore nel settore del software in Massachusetts, si è tolto la vita dopo aver ucciso la moglie e la figlia. Dietro la facciata di successo si nascondeva un debito opprimente che lo ha condotto a questo gesto estremo.